The Drive оценил видео применения ПТРК "Малютка" сербскими вертолетами

Портал The Drive оценил видеоролик, посвященный тактическим военным учениям "Содействие 2020", прошедшим в Сербии 10 октября. Особое внимание журналистов привлек момент (9:32 минуты), где четверка вертолетов Gazelle в унисон выпускает советские ракеты 9М14М "Малютка" по целям. А затем поражают условное строение.

"Хотя это не входит в число новейших вооружений Сербии, комбинация ударного вертолета Gazelle французской разработки и советской ракеты 9М14М "Малютка" стала впечатляющей демонстрацией силы. Это один из лучших кадров применения противотанковых ракет, который мы видели", - отмечает портал.

В статье поясняют, что оставшиеся в Сербии Gazelle - это пережитки эпохи еще объединенной Югославии, в которой эти одномоторные вертолеты строились по лицензии в Мостаре, на территории нынешней Боснии и Герцеговины. Здесь югославская авиационная компания SOKO взяла на себя производство SA341H и улучшенных SA342L Gazel, которые включали разведывательный и атакующий варианты, известны как модели HERA и GAMA.

Несмотря на возраст GAMA является одной из самых мощных моделей вертолета Gazelle, когда-либо бывших на вооружении, с возможностью установки до четырех противотанковых ракет 9М14М "Малютка".

Длиной всего 860 мм, она несет боеголовку массой 2,6 килограмма с кумулятивным бронебойным зарядом. Ее максимальная скорость - 120 метров в секунду.

Также на видео сербских можно увидеть ПЗРК Панцирь-С1, истребители МиГ-29 БРДМ-2МС и другую военную технику.