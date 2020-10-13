С 16 по 18 октября состоится всероссийская образовательная онлайн-конференция "Учим немецкому - открываем мир". Мероприятие организовано Гёте-Институтом в Москве в рамках Года Германии в России 2020/2021 при поддержке Межрегиональной ассоциации учителей и преподавателей немецкого языка (МАУПН).

16, 17 и 18 октября конференция в цифровом формате объединит экспертов в сфере образования из Германии и России, учителей немецкого языка и руководителей образовательных организаций. Участники обменяются мнениями об инновациях в образовательной среде, обсудят современные тенденции в преподавании немецкого языка как иностранного, поделятся опытом работы и идеями в области образовательной политики, а также расскажут, какие перспективы открываются перед изучающими немецкий язык в России и Германии.

Онлайн-конференция стартует 16 октября с презентаций текущих проектов Гёте-Института в России на 2020-2021 гг., серией мастер-классов от издательств и немецких референтов. Торжественное открытие состоится 17 октября, на котором с приветственным словом выступит Д-р Хайке Улиг (Директор института, Глава в регионе Восточная Европа и Центральная Азия). В этот день также пройдет серия докладов.

Мероприятие завершится 18 октября презентациями участников конкурса учителей и преподавателей немецкого языка 2020 и последующим награждением победителей.

Участие в конференции бесплатное, необходима предварительная регистрация до 15.10.2020 г. на сайте: https://www.goethe.de/ins/ru/ru/spr/unt/for/gia/dbk.html

Материалы предоставлены Пресс-офисом Года Германии в России 2020/ 2021