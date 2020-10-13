Вышел трейлер сериала "Освободитель" от сценариста "Крепкого орешка"

На YouTube-канале Netflix опубликован первый тизер-трейлер военного шоу сервиса "Освободитель" (The Liberator), при создании которого применялась новая гибридная технология студии Trioscope, совмещающая CGI и игру живых актеров.

Мини-сериал рассказывает про "пятисотдневную одиссею" бойца Феликса Спаркса (Брэдли Джеймс, Артур из сериала "Мерлин", "Дэмиен", "Родина"), который проходит по полям Второй мировой в составе своего полка "от Сицилии до самого сердца Германии".

В основе - одноименная книга Алекса Кершоу. Сценарной адаптацией которой занимался Джеб Стюарт, работавший над первым "Крепким орешком", "Левиафаном" с Уэллером, "Тюрягой" со Сталлоне, "Беглецом" с Харрисоном Фордом.

Режиссер - поляк Гжегож Йонкайтыс ("Богомол", "Ковчег").

Премьера - 11 ноября.