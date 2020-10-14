15 октября на видеоконференции в "РГ" обсудят продление "дачной амнистии"

15 октября состоится видеоконференция Никиты Чаплина - первого заместителя председателя Мособлдумы, председателя Союза дачников Подмосковья на тему: "Дачная амнистия" будет продлена до 1 марта 2026".

"Дачная амнистия" действует почти 14 лет, что позволило гражданам России в упрощенном порядке оформить права более чем на 13 тыс. объектов недвижимости. Сейчас в Госдуме обсуждается очередное продление дачной амнистии.

О причинах продления упрощенного порядка оформления прав на жилые и садовые дома, расположенные на садовых земельных участках; на кого рассчитано очередное, пятое продление; какие документы необходимо иметь при осуществлении регистрации домов и хозяйственных построек, где осуществляется эта регистрация расскажет наш гость.

Аккредитация представителей СМИ для участия в видеоконференции по ZOOM по электронной почте mc@rg.ru или по телефону +7 499 257-59-79 до 15 октября 11.00 мск.

Вопросы можно присылать на почту mc@rg.ru до 15 октября 11.00 мск.