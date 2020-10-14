Указ губернатора Алтайского края от 13 октября 2020 года № 177-УГ "О внесении изменений в указ Губернатора Алтайского края от 31.03.2020 № 44"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", с учетом предложения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю от 08.10.2020 № 22-00-02/33-12738-2020 постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Алтайского края от 31.03.2020 № 44 "Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19" (в редакции от 06.04.2020 № 50, от 07.04.2020 № 53, от 16.04.2020 № 59, от 24.04.2020 № 66, от 29.04.2020 № 70, от 27.05.2020 № 88, от 07.06.2020 № 94, от 19.06.2020 № 99, от 26.06.2020 № 103, от 10.07.2020 № 108, от 21.07.2020 № 113, от 07.08.2020 № 128, от 20.08.2020 № 132, от 03.09.2020 № 144, от 15.09.2020 № 153, от 01.10.2020 № 168) следующие изменения:

абзац второй пункта 2 изложить в следующей редакции:

"запретить гражданам, не использующим средства индивидуальной защиты органов дыхания, нахождение в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, используемых для функционирования предприятий торговли, сферы услуг, общественного питания, аптечных организаций, медицинских организаций, в транспорте общего пользования, а также запретить обслуживание таких граждан. Ответственность за обеспечение соблюдения данного запрета возлагается на собственников (владельцев, пользователей) указанных зданий, строений, сооружений, помещений, объектов транспорта общего пользования;";

пункт 8 дополнить абзацем следующего содержания:

"работодателям, осуществляющим деятельность в городских округах Алтайского края, установить по возможности работу в режиме гибкого рабочего графика с целью предупреждения скопления людей в общественном транспорте.".

2. Настоящий указ вступает в силу с даты его официального опубликования.

Губернатор Алтайского края В.П.Томенко







