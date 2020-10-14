Колесная платформа "Бумеранг" удивит количеством различных модификаций

На базе унифицированной межвидовой колесной бронированной платформы "Бумеранг" возможно появление большого количества образцов военной техники.

Если судить по появившейся иллюстрации, их должно быть около десятка. Кроме известной колесной БМП К-17, уже есть бронетранспортер с необитаемым модулем, оснащенным 12,7-мм пулеметом "Корд".

Также ожидается создание "колесного танка" - машины огневой поддержки с орудием крупного калибра, способным уничтожать различные цели, в том числе и основные боевые танки.

От воздушных атак их будут прикрывать зенитные ракетные комплексы. Артиллерийскую поддержку окажут самоходные минометы.

Специальные разведчики займутся выявлением радиации и отравляющих веществ.

Для управления мотострелковыми частями и подразделениями будут созданы командно-штабные модификации.

Эвакуация поврежденной техники станет задачей бронированных тягачей, с их же помощью проведут ремонтно-восстановительные работы.

Медицинская версия вывезет с поля боя раненых и травмированных военнослужащих.

Как сообщается на корпоративном сайте "Военно-промышленной компании", масса машин на платформе "Бумеранг" может достигать 34400 кг, а грузоподъемность составляет 10700 кг. 750-сильный двигатель ЯМЗ-780 обеспечивает максимальную скорость по шоссе до 100 км/ч. Запас хода - 800 км.

В настоящее время машина находится на государственных испытаниях, которые должны завершиться в следующем году.