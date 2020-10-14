Указ главы Республики Коми от 13 октября 2020 года № 110 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности"

Постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности" изменения согласно приложению.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Коми В.Уйба





Приложение к Указу Главы Республики Коми от 13 октября 2020 г. № 110

Изменения, вносимые в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности"

В Указе Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности":

в пункте 5.6:

1) абзац третий дополнить предложением вторым следующего содержания:

"Организациям, применяющим вахтовый метод работы, при формировании вахты с привлечением местных трудовых ресурсов для обеспечения работы производственного объекта, расположенного на территории Республики Коми или за ее пределами, временную изоляцию (обсервацию) работников осуществлять на территории Республики Коми с учетом положений абзацев седьмого - десятого настоящего пункта;";

2) абзац четвертый изложить в следующей редакции:

"при расположении производственного объекта на территории Республики Коми либо за ее пределами, для обеспечения работы которого формируется вахта с привлечением иных работников, не указанных в абзаце третьем настоящего пункта, обеспечить прохождение такими работниками временной изоляции (обсервации) за пределами Республики Коми;".







