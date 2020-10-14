Указ главы Республики Коми от 13 октября 2020 года № 110 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности"

Новости

СК возбудил дело о гибели жителя Татарстана в Турции 11:41
"Мокрую" посадку гигантского самолета ВКС России показали на видео 11:36
На фестивале "Мир знаний" покажут фильм "Я, Грета" 11:29
В Астрахани признали вменяемой женщину, замуровавшую сына в бетон 11:22
Лукашенко поздравил белорусских женщин с Днем матери 10:43
В Тюмени онкологи излечили пациентку от рака последней стадии 10:35
В Ленинградской области пропали трое школьников 10:28
В Рязани зафиксировано 15-кратное превышение норм сероводорода 10:27
Совфед 21 октября рассмотрит постановление по аварии в Норильске 10:25
Минздрав: Заболеваемость COVID-19 за неделю выросла на четверть 10:20
Мурашко сообщил о росте заболеваемости коронавирусом за неделю 10:09
Со дна реки в центре Москвы подняли такси с трупом 10:08
В Новосибирске в ДТП пострадала врач скорой помощи 10:05
Житель Китая попытался нелегально вывезти с Урала девять млн рублей 10:02
Учителя старшего возраста первыми получат доступ к вакцине от COVID-19 09:47
Пермские ученые предложили повысить качество дорог отходами нефтедобычи 09:47
Силы ТОФ на Камчатке привели в повышенную готовность из-за циклона 09:45
Главы МИД Турции и Швеции устроили перепалку на пресс-конференции 09:39
В Крыму зафиксировали рекордный спрос на осенний отдых 09:31
В школах Москвы появятся тьюторы 09:30
Еще 1970 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 09:30
Детские досуговые учреждения в Москве не будут работать до 1 ноября 09:25
Появилось фото пусковой установки зенитного комплекса С-500 09:24
Собянин: Ученики младших классов вернутся в школу после каникул 09:20
Глава МИД Армении высоко оценил роль Лаврова на 11-часовых переговорах в Москве 09:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
14 октября 2020 г.

Указ главы Республики Коми от 13 октября 2020 года № 110 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности"

Дата подписания 13 октября 2020 г.
Опубликован 14 октября 2020 г.

Документ является поправкой к

Указ главы Республики Коми от 15 марта 2020 года № 16 "О введении режима повышенной готовности"

Постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности" изменения согласно приложению.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Коми В.Уйба


Приложение к Указу Главы Республики Коми от 13 октября 2020 г. № 110

Изменения, вносимые в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности"

В Указе Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности":

в пункте 5.6:

1) абзац третий дополнить предложением вторым следующего содержания:

"Организациям, применяющим вахтовый метод работы, при формировании вахты с привлечением местных трудовых ресурсов для обеспечения работы производственного объекта, расположенного на территории Республики Коми или за ее пределами, временную изоляцию (обсервацию) работников осуществлять на территории Республики Коми с учетом положений абзацев седьмого - десятого настоящего пункта;";

2) абзац четвертый изложить в следующей редакции:

"при расположении производственного объекта на территории Республики Коми либо за ее пределами, для обеспечения работы которого формируется вахта с привлечением иных работников, не указанных в абзаце третьем настоящего пункта, обеспечить прохождение такими работниками временной изоляции (обсервации) за пределами Республики Коми;".



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией