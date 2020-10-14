Красные остановили танки Врангеля на Каховском плацдарме 100 лет назад

Ровно сто лет назад - 14 октября 1920 года - состоялось сражение на Каховском плацдарме, в ходе которого силы Русской армии Врангеля попытались прорвать оборону Красной армии. Примечательно, что в ходе боев белые пустили в ход 12 тяжелых британских танков Mk V. Однако даже это внушительное превосходство в бронетехнике не помогло наступавшим добиться своей цели.

Танки Mk V были одними из самых современных для тех лет. Они были вооружены 57-миллиметровыми пушками и пулеметами, имели мощную броню и весили 30 тонн. Из-за этого, правда, скорость машины составляла всего 6,5 километра в час (по шоссе). Экипаж этой махины состоял из восьми человек.

Представление о силе танков большевики к тому моменту уже имели: в июне 1919 года белые благодаря имевшимся семнадцати Mk I и Mk A (пушечные и пулеметные соответственно) взяли Царицын. Позже бронетехника помогла Врангелю прорваться из Крыма в степи Таврии. Поэтому противотанковой обороне Каховского плацдарма было уделено самое пристальное внимание. Останавливать грозные машины планировалось с помощью 76-миллиметровых артиллерийских орудий, а также тяжелых пушечных броневиков "Гарфорд", оснащенными орудиями того же калибра.

Атака белых 14 октября началась еще до рассвета с мощной артподготовки, после чего в бой двинулись танки. Как пишет историк Алексей Куприянов (журнал "Родина", № 2, 2011, статья "Подбитый танк "Великая Россия""), в темноте они без проблем прошли первую линию обороны: красноармейцы пропустили их, открыв, однако, огонь по идущей следом пехоте белых. В результате танки оказались без прикрытия, что, впрочем, не означало их моментальной гибели.

К примеру, танк "Великая Россия" (а все они тогда имели имена, так как были наперечет), вышедший на линию обороны второго полка Ударно-Огневой бригады, "на протяжении 20 минут двигался вдоль заграждения, мял проволоку и поливал красноармейцев пулеметным и ружейным огнем". Те могли ответить только стрелковым оружием и ручными гранатами, которыми танк нещадно забрасывался. Однако все было без толку -лишь когда машина развернулась и прошла около километра ее удалось подбить артогнем.

Танк "Атаман Ермак" прорвал основную линию обороны и внезапно в 5:15 появился у штаба первого полка той же бригады на хуторе Сухинино. Однако он практически сразу попал гусеницей в яму и был вынужден отстреливаться, стоя на месте. Пока к месту единоборства пригнали артиллерийское орудие, потери красных уже составляли четыре человека убитыми и 17 ранеными. Танк "Генерал Кутепов" во время прохода проволочного заграждения забросали гранатами и подбили из миномета. Экипаж машины, воспользовавшись темнотой, бежал.

В общей сложности в ходе танковой атаки на Каховский плацдарм 14 октября было подбито восемь боевых машин, почти все они "полегли" еще до рассвета. Само сражение продолжалось вплоть до 16 октября, и по его итогам красным удалось захватить девять танков, из которых пять оставались работоспособными - это "Атаман Ермак", "Генерал Скобелев", "Фельдмаршал Кутузов", "Генералиссимус Суворов", "За Русь Святую".