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14 октября 2020 г.

Указ главы Республики Крым от 14 октября 2020 года № 323-У "О внесении изменений в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У"

Дата подписания 14 октября 2020 г.
Опубликован 14 октября 2020 г.

Документ является поправкой к

Указ главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым"

В соответствии со статьей 65 Конституции Республики Крым постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым" следующие изменения:

в постановляющей части Указа:

в пункте 4:

абзац второй подпункта 4.1 изложить в следующей редакции:

"Действие настоящего подпункта не распространяется на проведение культурных и развлекательных мероприятий по демонстрации кинофильмов, спортивных мероприятий по видам спорта, проведение которых предусмотрено на открытом воздухе, с участием профессиональных спортсменов, на проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, Единый календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Республики Крым и муниципальных образований Республики Крым, в том числе выполнение нормативов испытаний (тестов) комплекса ВФСК ГТО, с общим количеством участников не более 50 человек и в присутствии посетителей не более 10% от общей вместимости спортивного сооружения, на проведение 29 октября 2020 года публичных слушаний по проекту Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым до 2035 года в г. Евпатория, ул. Демышева, д. 129, актовый зал муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования "Евпаторийская детская школа искусств", а также на проведение собраний (конференций), проводимых в соответствии с учредительными документами организаций, при условии соблюдения общеобязательных правил поведения, установленных пунктом 3 настоящего Указа.";

в пункте 6:

подпункт 6.2. изложить в следующей редакции:

"6.2. "82.3 Деятельность по организации конференций".";

в пункте 19:

слова "до 15 октября 2020 года" заменить словами "до 15 ноября 2020 года";

в пункте 20:

слова "до 15 октября 2020 года" заменить словами "до 15 ноября 2020 года".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Крым С.Аксенов



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