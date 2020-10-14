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14.10.2020 15:34
Рубрика: Власть

Лавров обсудил с главой МИД Италии "недружественные шаги ЕС"

Текст: Екатерина Забродина

Действия Евросоюза в отношении России на Смоленской площади считают недружественными. Эту позицию глава российского МИД Сергей Лавров озвучил на переговорах с итальянским коллегой Луиджи ди Майо, который посетил Москву с визитом. Он также принял участие в заседании Российско-итальянского совета по экономическому, промышленному и валютно-финансовому сотрудничеству.

Фото: МИД РФ/РИА Новости
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По словам Лаврова, которого цитирует ТАСС, страны ЕС все больше подменяет дипломатию санкциями по примеру и под давлением Вашингтона. "Без последствий нынешняя линия Евросоюза, конечно же, не останется", - заявил Лавров на пресс-конференции. Министр отметил, что в Москве услышали заявления из Брюсселя о невозможности восстановить стратегическое партнерство с РФ. Напомним, что ранее постпреды стран ЕС согласовали санкции против шести российских граждан и одной компании в связи с делом Навального.

Между тем Сергей Лавров получил приглашение от Луиджи Ди Майо по традиции прилететь в декабре в Рим на конференцию "Средиземноморский диалог". Российский министр подтвердил, что считает такой визит важным звеном в рамках общеевропейского сотрудничества.

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Россия и Евросоюз

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