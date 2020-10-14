Новости

Умерла актриса из "Друзей" Кончата Феррелл 22:24
Фальков назвал условия перехода вузов России на удаленку 22:11
Кристина Асмус заразилась коронавирусом 22:11
Воробьев не намерен возвращать пропускную систему в Подмосковье 21:46
Слабые ночные заморозки ожидаются в Москве в выходные 21:21
Хуснуллин: Льготная ипотека увеличивает объем строящегося жилья 21:13
Минобороны сообщило о 1 468 военнослужащих с коронавирусом 21:01
В Минздраве назвали сроки ввода в гражданский оборот второй вакцины от ковид 20:55
Мурашко: Предельную цену на "Фавипиравир" зарегистрируют после согласования с ФАС 20:40
На месте киноцентра "Соловей" в Москве построят четыре башни 20:40
Стал известен стартовый состав сборной России на матч с венграми 20:34
Ростуризм: Во втором этапе программы кешбэка участвуют 1,5 млн предложений 20:27
Следователи задержали тещу убитого в Петербурге рэпера Картрайта 20:06
В Минтруда пообещали решить спорную ситуацию с автознаком "Инвалид" 19:59
Театр Ермоловой из-за коронавируса закрылся до 29 октября 19:57
Москалькова прокомментировала членство РФ в Совете по правам человека ООН 19:55
Росстат назвал самый подорожавший за неделю продукт 19:12
МИД Беларуси вручил ноту послу Украины 19:03
Граждане с инвалидностью смогут самостоятельно выбирать ТСР 19:00
Новак пригласил партнеров по БРИКС в нефтегазовые проекты в Арктике 18:51
Власти Берлина "пригрозили" пальцем нарушителям масочного режима 18:44
Хуснуллин: Продление льготной ипотеки снизит среднюю ставку до 7,5% 18:38
Пенсии по инвалидности будут назначаться автоматически 18:37
Проактивное установление инвалидности станет постоянным 18:20
Раскрыта тайна галактики, на 99,99 процентов состоящей из темной материи 18:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Программа льготной ипотеки будет продлена до июля 2021 года
Программа льготной ипотеки будет продлена до июля 2021 года
Зачем сегодня строят небоскребы
Зачем сегодня строят небоскребы
Собянин рассказал о работе московских школ после каникул
Собянин рассказал о работе московских школ после каникул
14.10.2020 21:01
Рубрика: Власть

Минобороны сообщило о 1 468 военнослужащих с коронавирусом

Текст: Юрий Гаврилов

Количество военнослужащих армии и флота, которые с помощью ведомственных и гражданских медиков справились с новой коронавирусной инфекцией, увеличилось до 12 тысяч 460 человек. Эти данные на вечер 14 октября опубликованы в специальном бюллетене на официальном сайте Минобороны РФ.

Фото: Антон Денисов/ РИА Новости
Голикова: Ситуация с COVID-19 напряженная, но под контролем

Ведомство сообщило, что только за прошедшие сутки в Вооруженных силах выздоровел 31 военнослужащий. Кроме того, начиная с марта, более 45 тысяч представителей Вооруженных сил, контактировавших с инфицированными Covid-19, после обязательного двухнедельного контроля и второго отрицательного результата тестирования сняли с медицинского контроля.

Однако в Минобороны РФ фиксируют рост заболевших коранавирусом. На сегодняшний день 1 тысяча 468 военнослужащих, у которых результаты теста на Covid-19 оказались положительными, находятся на контроле у врачей. Более тысячи пациентов лежат в военных госпиталях. Одиннадцать изолированы по месту службы. Двенадцать находятся в гражданских больницах и клиниках. Еще 438 человек лечатся на дому.

Все эти военнослужащие находятся под постоянным наблюдением медиков, говорится в бюллетене. В тяжелом состоянии - двое. Средняя тяжесть заболевания диагностирована у одиннадцати пациентов. Остальные болеют без симптомов.

В бюллетене отмечается, что в многопрофильных центрах, построенных Минобороны России в 15 регионах страны, медицинскую помощь оказали более чем 8 тысячам заболевшим, 1 657 из которых - гражданские. Все они прошли необходимое лечение в стационарных условиях, выздоровели и выписаны.

"Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - отметили в Минобороны РФ.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Президент внес в Госдуму пакет проектов, закрепляющих верховенство Конституции
Путин: В России зарегистрирована вторая вакцина от коронавируса
Ростуризм: Во втором этапе программы кешбэка участвуют 1,5 млн предложений
В Госдуме оценили заявления США о якобы готовности заморозить ядерные арсеналы
Президент Киргизии уйдет в отставку после парламентских выборов
Для иностранцев с детьми-россиянами упростили получение гражданства РФ
Верховный суд разрешил не возвращать выплаченные по ошибке пособия