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14.10.2020 10:20
Рубрика: Общество

Минздрав: Заболеваемость COVID-19 за неделю выросла на четверть

Текст: Александр Проценко

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что прирост заболеваемости коронавирусом за неделю вырос с 41 до 52-53 на 100 тысяч населения.

"В сравнении с предыдущей неделей этот рост составил где-то в районе 26%", - сказал министр на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

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Ранее большинство авторитетных медиков страны прогнозировали, что число выявленных случаев коронавируса во время второй волны будет больше по сравнению с весенними показателями. Об этом, в частности, заявлял главврач медицинского центра "Лидер медицины", врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.

А доктор медицинских наук вирусолог Анатолий Альтштейн добавил, что вторая волна коронавируса в России может стать более интенсивной, но система здравоохранения страны к этому готова.

Общество Здоровье Правительство Минздрав Пандемия коронавируса COVID-19

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