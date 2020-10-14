Началу свадебного сезона - Покрову дню - посвящаем свидетельства из дневников минувших столетий (1817-1918)

Стилистика и орфография авторов сохранены.

Иван Лапин

4/16 октября. Наталья Степановна Успенская сочеталась браком с Дмитрием Яновым, и я на свадьбе был, где было 35 боярок и каша, где я провел время до 3 ч. утра весело.

1833 ГОД

Дарья Фикельмон

8/20 февраля. 31 января мы присутствовали на свадьбе принца Гогенлоэ. Его жене, графине Екатерине Голубцовой, кажется, 34 года. Он познакомился с ней 20 лет назад, а 7-8 лет назад вновь встретил ее здесь. С тех пор ему бесконечно приходилось преодолевать тысячи трудностей, стоявших на пути к союзу с ней. Вот почему в момент бракосочетания оба имели серьезный вид, который им, должно быть, придавало несравненное счастье видеть свершившимся их давнишнее и неизменное желание. Выходит, что подобное чувство может выражаться не одной лишь безумной радостью.

Церемония проходила под патронажем Великой Княгини Елены в церкви Михайловского дворца. Новобрачная совсем не красива, но высокая, хорошо сложена, с чудесными глазами, у нее приветливый вид, добрый и умный, и какими ли еще достоинствами нужно обладать, чтобы целых 20 лет суметь сохранить чувство в сердце мужчины! [...]

1842 ГОД

Иван Июдин

Сегодня днём часу в 3-м, в воскресенье ноября 8-го числа было бракосочетание дочери нашей Татьяны Ивановны с Василием Степановичем. И когда её одевали к венцу, тогда дьякон Бобров принёс книгу, называемую обыск, в которой ей надо было подписать имя своё и фамилию, т.е. "Татьяна Июдина руку приложила", то её подписать имя своё едва могли уговорить, и когда дошло писать "руку приложила", то она бросила перо и сказала: "Не стану руку прикладывать". К чему её более не принуждали, видя, что она уже была очень расстроена и плакала неутешно. Глядя на неё, никто не мог удержать своих слёз, а я поутру за молебном в доме больше её плакал, почти весь молебен непрестанно. Прости меня Танюшка, что я настоял, чтоб была ты в Галиче, так видно судьбе твоей угодно было.

За 1-й дочерью дано приданого: образ Знамения Божьей Матери в серебряной ризе с золочёным венцом и в киоте; 2-й Иоанна Богослова с серебряным окладом; 3-й в ризе посеребрянный, - стоящие 200 руб. ассигн.; жемчугу крупного янтаря в 10 ниток 14 золот. по 50 руб. на 700 руб.; среднего в цепочке и формуляре 20 1/2 зол. по 25 руб. на 512 руб. 50 коп.; 3 кольца червонного золота 4 3/4 зол. по 16 руб. на 76 руб.; 2 булавки, 2 перстня, цепочки с крестом и напёрсток, и 3 серьги на 110 руб.; 6 ложек хлебальных, 4 десертных серебряных и 6 чайных 136 зол. на 120 руб.; окладного серебра чайник молочник и сахарница 50 руб.; самовар тульский 15 3/8 фунт., чайных чашек, сахарных чашек, полоскательных и молочник, чайница и 2 подноса 62 руб. 50 коп.; 1 дюжина десертных тарелок, фарфоровых и хрустальных 15 руб.; 2 подсвечника и 2 солонки 6 руб.; комод и шкатулка красного дерева 70 руб.; 5 укладок, 2 шкатулки 45 руб.; перина и 6 подушек пуховых с 4 наволочками и накидками 300 руб.; 2 одеяла атласных тканевых 175 руб.; 3 ситцевые и бихтовое 40 руб.; 2 полога - коленкоровое и ситцевое 110 руб.; 7 простыней разных 50 руб.; 2 солопа матерчатых на лисьем меху сиреневый и вишнёвый 765 руб.; 1 полутерновый на беличьем 55 руб.; 2 шубы брадеримовая и нанковая 75 руб.; 2 капота, ситцевый и сесентюровый 125 руб.; 2 платьев матерчатых 160 руб., 3 кисейные 75 руб., 2 коленкоровых 40 руб., 9 ситцевых 150 руб.; 8 чехлов и юбок 33 руб.; 6 фартуков матерчатых кисейных и 4 ситцевых 40 руб.; платков - большой атласный 100 руб., бухарский с пришитой каймой 30 руб., 2 ковровых больших 25 руб., 3 средних атласных 25 руб., 5 шалей грогровой и полушёлков. и 2 ситцевых пунц. 20 руб., 2 платка и шарф тюлевые 50 руб., 7 косынок французских и 1 терновая 40 руб., 5 головок матерчатых деланных 25 руб., 6 платков шейных разных 10 руб. 50 коп., 21 платок разный носовой 20 руб.; 6 скатертей больших столовых 120 руб., 5 десертных 25 руб., 8 скатертей разных 45 руб.; 6 столешников -10 руб.; 3 дюжины салфеток - 35 руб., 2 дюж. полополотенец салфеточных - 25 руб., 3 дюж. полотенец полотняных - 40 руб., 3 полотенца коленкоровых - 15 руб., 1 дюж. полотенец расховн. - 9 руб., 3 новых полотенец неразрезных - 20 руб.; 40 рубах разных - 80 руб.; 21 пара чулок и носков разных - 31 руб.; 12 пар башмаков и полусапожек - 20 руб.; денег разных с лишком - 100 руб. Итого 5175 рублей.

К тому если причислить дары и столовый расход при свадьбе, с проездами, то всего расходу будет .... 6000 руб. ассигн. <...>

Г. Мясоедов. Поздравление молодых в доме помещика. 1861 год.

1849 ГОД

Кирилл Березкин

9/21 июля. [...] Завтра будет свадьба Семена Брянчанинова на Ворониной, утром после обедни, не совсем парадно, верно, молодым хочется по раньше вкусить давно ожидаемого блаженства! Исправно человечество выполняет свой долг, кто женится, кто умирает, кто что делает, охо-хо-хо, подумаешь, я странно как-то настроен сегодня против всего человечества, отчего только это? Все не по мне, ничто мне не нравится, а все, кажется, от самолюбия, ну да что тут, не всегда же быть веселым. [...]

1852 ГОД

Николай Добролюбов

8/20 января. [...] Пришедши домой, я застал у нас В.И. Д[обролюбова], моего дядюшку, который забежал к нам на минутку, чтобы сказать, что он женится... Каких, подумаешь, глупостей не взбредет на ум человеку от нечего делать... Вот три года он на службе и два года с половиной собирается жениться. Надо заметить, что ему 21 год, и он получает 700 или 800 жалованья. Человек, напыщенный сознанием собственного достоинства, и на знати ни по знати, засылающий свах там, где бы надобно - предварительно познакомиться, войти в дом, познакомить с собой и сделать самому предложение, как обыкновенно ныне водится... [...]

1863 ГОД

Александр Никитенко

5/17 июля. [...] На свадьбе. М.Е. Звегинцев, лишившийся тому полгода назад нежно любимой своей жены, сегодня обрачился на гувернантке своих детей Каролине Филипповне, которая лет 10 уже живет у них в доме. Предложение ей было сделано вскоре после похорон жены М.Е. так что лишение одной почти совпадает с приобщением другой. Венчание происходило в церкви Инженерного замка, в которую превращена комната, где был задушен Павел.

1873 ГОД

Мария Башкирцева

14/26 марта. [...] На прогулке я несколько раз видела Ж. всю в черном. [...] Право, ее можно было бы принять за даму высшего круга. [...] Если бы у меня была такая обстановка, я была бы еще лучше. Я была бы счастлива с моим мужем, потому, что я не стала бы распускаться, я заботилась бы о том, чтобы ему нравиться так же, как я заботилась об этом, когда хотела понравиться ему в первый раз. Я вообще не понимаю, почему это мужчина и женщина - пока они еще не женаты - могут постоянно любоваться друг другом и стараться друг другу нравиться, а после свадьбы распускаются и совершенно перестают об этом заботиться.

Почему это думают, что со словом брак все проходит и остается холодная, скучная дружба. Зачем опошлять понятие о браке, представляя себе при этом жену в папильотках, в капоте, с кольд-кремом на носу и постоянным желанием раздобыть от мужа денег на туалет.

Почему женщина должна неглижировать собой перед человеком, для которого она должна была бы заботиться о своей внешности? Я не понимаю, как можно относиться к мужу, как к какому-то домашнему животному, а до свадьбы желать нравиться тому же самому человеку. Почему бы не оставаться по отношению к мужу настолько же кокетливой и не относиться к нему так же, как к постороннему человеку, который вам нравится, с тем различием, конечно, что постороннему человеку нельзя позволить ничего лишнего? Неужели это потому, что можно любить друг друга открыто, потому что это не считается предосудительным, и потому, что брак благословлен Богом? Неужели потому, что люди находят удовольствие только в том, что считается запретным? Боже мой, так не должно быть, я совсем иначе понимаю все это. [...]

Матвей Андреев

1/13 мая. [...] Свадьба, молодые Клокова были у барина, принесли барину платок шелковый, барин поздравили их, белого вина рюмку выпили, а молодых наливкой потчевали. Были лица с ними повар и Михайла Тетюшов. Потом они перешли к няне в комнату. Няня чаем, наливкой угощала, подошел тут Федор Шонохов, Петр Михайлович с внуком, и все вместе чай, водку, наливку пили. [...]

В. Пукирев. Передача приданого под роспись. 1873 год.

1880 ГОД

Александр III

15 февраля. Воскресение. Петербург. День свадьбы Гр. Апраксиной и Кн. Оболенского. Утро провел дома и в 11 ч. отправился с Минни и детьми к обедне в нашу церковь. Потом завтракали, а в 1/ 2 1 я отправился на развод от Гвард<ейского> Экипажа. Потом вернулся домой и переоделся на свадьбу.

В 3 ч. была свадьба Оболенского и Апраксиной в нашей церкви. Папа и Мини были пос<ажеными> от<цом> и мат<ерью> у Апраксиной, а я вместе с матерью Оболенского у него. Приглашенных было очень много, церковь была переполнена, и все обошлось благополучно и хорошо. Потом все собрались внизу в приемных и поздравляли молодых. В 4 1/ 2 разъехались, и я пошел кататься с детьми на катке. [...]

Несмотря на то, что мы с Минни очень рады и счастливы свадьбой Апраксиной, но теперь, когда она окончательно оставила наш дом и уехала, нам обоим ужасно грустно. Совершенно как будто кто умер из близких в нашем доме, разом как-то опустело!

Не легко было жене расставаться с милейшей Графиней, это был такой друг, каких мало на свете, и такой славный и честный человек! Для жены это действительно огромная потеря, потому что второго такого друга не может быть. Не легко расставаться с такой женщиной, которая провела у нас в доме 10 лет, разделяла постоянно с нами и горесть и радость и привязала к себе решительно всех наших. Одно остается утешение, что все-таки она остается близко к нам, и надеюсь, мы часто будем ее видеть и по-прежнему останемся друзьями. Дай Бог ей счастья и радость, которую она вполне заслуживает!

1885 ГОД

Бронислав Пилсудский

19 июня/1 июля. Среда. Только что вернулся от Россохацких, где был на свадьбе Юльци. Вышла она за Станевича, военного врача, доктора медицины, который через четыре года получит пенсию, так что это уже не молодой человек и ему под 50. Юльца вряд ли его любит, он же её - верно и давно. Посмотрим, как они будут жить. [...]

Свадьба была шумная, старинная дворянская свадьба. Вынес общее впечатление, словно окунулся в 18-й век.

Пересуды на каждом шагу, строго соблюдались все церемонии и ритуалы. Шик. Развлечения те же, что на праздник св. Антони, а мне всё это тягостно. Даже дико. Трепаться о чём-либо бессмысленном, лишь бы болтать что-то и смешить барышень. [...]

Ю. Пименов. Венчание Левина и Кити. Иллюстрации к роману Льва Толстого "Анна Каренина". Фото: РИА Новости

1889 ГОД

Александра Богданович

23 июня/5 июля. Был у нас сегодня сын Льва Толстого, тоже Лев, окончивший курс в гимназии Поливанова и теперь поступивший в университет. Сестру его вторую, Марию, сватает некий Бирюков, который живет мужиком, одевается, как они, пашет и работает по-мужицки. Вся семья против этой свадьбы. Бирюков - очень несимпатичная, некрасивая личность. Но Лев Толстой за него, советует дочери за него идти; она колеблется, хочет принести себя в жертву. [...]

1890 ГОД

Александр Половцов

8/20 апреля. Воскресенье. В 31/ 2 часа свадьба старшей дочери Воронцова с сыном Павла Шувалова. Она не красива, но чрезвычайно мила во всех отношениях, он, по слухам, черств и себе на уме. Торжество происходит с особенною пышностью вследствие присутствия их величеств и всей царствующей фамилии. Толпа приглашенных шатается по гостиным, громко болтая во время свадебной церемонии, совершающейся в домовой церкви Воронцовых в их доме на Английской набережной. [...]

Иллюстрация из журнала "Родина". 1904 год.

1891 ГОД

Максимилиан Волошин

24 февраля/8 марта. [...] После обеда пришла С<офия> П<авловна>. Они в пятницу были на свадьбе - и очень замечательной по своим приключениям.

За четверть часа до того времени, как надо было ехать в церковь, у невесты нет платья. Посылают к портнихе, та отвечает, что платье уж отослано. Наконец платье приносят, невеста одета, только вдруг у нее нет чистого носового платка и перчаток. Так что С<офия> П<авловна> дала ей свой платок, а перчатки она тоже достала у кого-то. Все готово, но вдруг вспоминают, что ведь должен приехать от жениха шафер с букетом и каретой для невесты, а его нет. Проходит еще несколько времени, является шафер, и все сходят садиться... только... у подъезда стоит одна карета для невесты. Гости уж собираются остаться дома, как подъезжают другие кареты и с помощью Божьей все отправляются.

Обряд венчания проходит благополучно. Все возвращаются. Уже темно, только когда приехали, оказывается, что еще никто не зажигал свечей, и гостям приходится пробыть еще несколько минут в передней в совершенной темноте. И еще самое главное: жених с невестой тотчас после свадьбы намеревались отправиться в Петербург и вспоминают вдруг за ужином, что у них даже нет еще видов. Но им обещали их прислать через несколько дней.

У Софии Пав<ловны> в этот день болела очень голова, и был ячмень на глазу. У брата невесты было воспаление легких.

Александра Богданович

14/26 октября. Был Дурново. Рассказал про вопиющее дело купца Гладкова в Харькове, которого женили пьяного на публичной женщине, жившей с неким Раденом, которому она надоела. Раден, а также граф Милютин (харьковский губернатор) были у нее шаферами. Свадьба происходила в деревне близ Харькова. Гладков и вся его семья в отчаянии, что состоялась эта позорная свадьба. Мать Гладкова с горя умирает.

1892 ГОД

Мария Казем-Бек

13 октября, вторник. Вчера состоялась свадьба Ани Апраксиной в церкви Уделов, при очень элегантной обстановке. Маленькая невеста была очень мила, хотя и походила на девочку, которую для шутки нарядили в длинное платье.

Я люблю обряд венчания. Мне нравится и торжественность этого обряда, и молитвы, которые произносятся, и то, что венчание признается у нас за Таинство. Да, это именно "таинство"... Никакими человеческими договорами или гражданскими законами нельзя связать две души в одно духовное существо. А ведь в этом именно цель и суть семейной жизни. И если это достигается, то, конечно, только при содействии божественной благодати.

Л. Туксен. Свадьба императора Николая II и великой княгини Александры Фёдоровны. 1894 год. Фрагмент.

1894 ГОД

Николай II

14/26 ноября. Понедельник. День моей свадьбы! После общего кофе пошли одеваться: я надел Гусарскую форму и в 111/ 2 поехал с Мишой в Зимний. По всему Невскому стояли войска для проезда Мама с Аликс. Пока совершался ея туалет в Малахитовой, мы все ждали в Арабской комнате.

В 10 мин[ут] первого начался выход в Большую церковь, откуда я вернулся женатым человеком! Шаферами у меня были: Миша, Джоржи, Кирилл и Сергей. В Малахитовой нам поднесли громадного серебряного лебедя от семейства.

Переодевшись, Аликс села со мною в карету с русскою упряжью с форейтором, и мы поехали в Казанский собор. Народу на улицах была пропасть - едва могли проехать! По приезде в Аничков на дворе встретил почет. кар. от ея л. гв. Уланского п. Мама ждала с хлебом-солью в наших комнатах. Сидели весь вечер и отвечали на телеграммы. Обедали в 8 ч. Завалились спать рано, т. к. у нея сильно разболелась голова!

1900 ГОД

Василий Бычков

27 января/8 февраля. Четверг. В воскресение 23-го была свадьба Они в Новой Деревне и закончилась крупным скандалом. Отец жениха не дал на водку ребятам и они выбили окна в сенях и кирпичом разбили стекло в доме. [...]

1901 ГОД

Софья Толстая

31 января/13 февраля. Сегодня обвенчали Мишу с Линой Глебовой. Была очень пышная, великосветская свадьба. Великий князь Сергий Александрович нарочно приехал из Петербурга на один день для этой свадьбы. Чудовские певчие, наряды, цветы, прекрасные молитвы за новобрачных. Тщеславие, блеск и бессознательное вступление в совместную жизнь двух молодых, влюбленных существ. [...]

Л. Н. всю свадьбу просидел дома и в четыре часа пошел проститься с Мишей и Линой. [...]

1906 ГОД

Андрей Петров

1/14 июля. [...] Из Ярославля я уехал от невесты своей как жених уже! Как-то плохо пока еще верится, да будет ли она моей?

Марья Васильевна милая, простая, симпатичная девушка довольно. Я доволен ею, хотя она далеко в духовном отношении пока меня не достигла. Ведь мы почти уговорились, что свадьба должна быть не позже 1 августа!

Я очень желаю, чтобы эта свадьба состоялась! Чего только нет и недостает за ней, то это денег и мала ростом. Но ведь всего не выберешь, а это не так велик уже недостаток! Что мне за дело до всего, но только пусть бы она была моей! [...]

1911 ГОД

Сергей Прокофьев

31 января/13 февраля. Двадцать восьмого числа Глаголева обвенчалась с Владимирским. Я был её секундантом. Впрочем, всех нас было восемь шаферов, и я был на третьем месте.

Во время венчания меня ужасно занимала моя роль; кроме того, я с большим интересом следил за процессом венчания. Я первый раз был так близко.

Принесли венцы и водрузили их над головами жениха и невесты. И вот, когда очередь дошла до меня, случилось с Лесей приключение, да какое! Когда священник поднёс к её губам сосуд с церковным вином, Леся вспомнила что-то смешное, но сдержав смешок, прильнула к сосуду. Тут приступ смеха возобновился, или она поперхнулась, вино заплескалось, полилось на ковёр, на рукав. Леся замахала левой рукой, в которой была зажженная свеча, и подпалила фату. В одно мгновение вся невеста запылала, горящая свечка полетела на пол и покатилась по ковру, Леся завертелась. Шафера бросились тушить её. Пожар потушили так же скоро, как он начался.

Успокоились, стали продолжать прерванное венчание. Хвать - нет обручального кольца! Где кольцо? Туда, сюда - нет кольца! В публике движение; приподняли ковёр; попросили невесту отойти; кольцо лежало у неё под ногой. Надели кольцо и кончили венчание без дальнейших инцидентов. Я первый обвёл Лесю вокруг аналоя. Поздравили с шампанским и поехали ужинать на старую квартиру невесты.

С молодым супругом Леся держала себя из рук вон: звала по фамилии, говорила "вы", а когда кричали "горько!", не хотела целоваться. Наконец отец жениха, старый маститый священник, подошёл к молодым и проговорил ласково:

- Ну, горько, дети, горько!...

- Нет! - ответила Леся с изящным движением, - и не поцеловалась.

Священник мрачно отошёл в угол. Когда же гости расходились, он только сухим рукопожатием обменялся со своею дикой belle-fille.

Свадебка!...

1913 ГОД

Владимир Нейман

7 июня. Блестящая свадьба в Тульчине, еще не виданная, полковника Смирнова и дочери директора Коммерческого училища. Приглашен был весь полк, танцевали до 5 часов утра, весь дом был освещен фонарями.

А. Романычев. Отец и мать. 1918 год.

1918 ГОД

Алексей Будберг

14/27 января. Скороспешная свадьба дочери; в первый раз надел все ордена, включая и полученные за эту войну; положение было рискованное, так как в церкви Ксениинского приюта, где происходило венчание, пели певчие Семеновского полка и если бы кто-нибудь сообщил ближайшему комиссару, что в церкви собрались генералы и офицеры в погонах и орденах, то нам была бы разделка и всех нас забрали бы в узилище.

Михаил Соколов

15/28 февраля. [...] Удивительно много свадеб за нынешний мясоед. Женятся всего больше солдаты.