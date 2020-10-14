Остановить конвейер смерти: восстание в Собиборе началось 77 лет назад

77 лет назад, 14 октября 1943 года началось восстание узников концлагеря Собибор под руководством советского офицера Александра Печерского. В рамках операции "Рейнхард" по уничтожению евреев в Польше кроме Собибора было еще два объекта особого назначения - концентрационные лагеря непрерывного цикла Бельжец и Треблинка. На этих трех объектах заключенных убивали по ускоренной схеме, то есть 24 часа в сутки и сразу после прибытия. Всего за полтора года, с июля 1942 по октябрь 1943, в них погибло не менее двух миллионов человек.

Осенью 1943 года в Собибор в числе других советских военнопленных попадает Печерский. Почти всех прибывших тогда вместе с ним в вагоне якобы для санитарной обработки и медосмотра согнали в отдельное здание, где их ждала газовая камера. Разом в ней было убито почти 500 заключенных. Печерского же вместе с несколькими другими военнопленными отобрали для хозяйственных работ.

В Собиборе он познакомился с другими такими же "счастливчиками", которым удалось избежать смерти. Среди них был раввин Леон Фельдхендлер, который стал его правой рукой, и сержант Аркадий Вайспапир. Через несколько дней узники лагеря начали разрабатывать план побега. Создание тайного выхода с объекта отпало сразу, заключенные решили завладеть оружием, которое хранилось в специальном здании, и прорваться через охрану.

Первая часть плана включала задачу установить личные контакты с охраной лагеря. Каждого из охранников изучали отдельно: от его повадок, привычек, размера обуви до количества сигарет, выкуренных за день. Все тщательно запоминалось, а затем обсуждалось. В результате этого заговорщикам, занятым на хозяйственной работе, удалось войти в доверие к нацистам и получить разрешение на относительно свободное передвижение по территории.

14 октября 1943 года они начали приводить план в исполнение. В этот день в мастерских, производственных помещениях, на складах с помощью отверток, гвоздей, молотков, металлических штырей почти в одно и то же время были убиты 11 охранников. Все шло успешно, однако в решающий момент заключенные не смогли вскрыть помещение с оружием, которое окончательно должно было помочь им вырваться на свободу. Нескольких единиц уже захваченного оружия для этого бы не хватило. В этот момент охранники с других участков лагеря поняли, что заключенные пошли на прорыв, и стали стрелять на поражение, однако огнем остановить мятеж тоже не получилось.

420 человек, которые физически могли бежать и драться, убили на пути к свободе еще несколько охранников и сумели снять с петель лагерные ворота. Однако, как оказалось, охрана и забор из колючей проволоки были не единственными препятствиями. Фабрику смерти окружали заминированные поля, на которых подорвалось 50 человек. Еще 30 беглецов получили пули в спину, вырваться на свободу удалось 300 узникам из 550 находившихся в лагере.

Часть заключенных в восстании не участвовала, кто-то был сильно изнеможден, кто-то надеялся таким образом выжить. Однако всех оставшихся на следующий день после мятежа расстреляли, а на сбежавших устроили настоящую охоту. Гитлеровцам удалось поймать 170 человек. Судьбу многих из них предопределил выбор: идти за Печерским, который призывал уходить в Белоруссию, или прятаться в Польше. С Печерским ушли в основном советские военнопленные. Большинство из тех, кто остался в Польше, были найдены немцами или убиты местными антисемитами и коллаборационистами.

Те, кто выжил, примкнули к партизанским отрядами в Беларуси. Лидер восстания Александр Печерский вместе с несколькими бойцами вошел в состав партизанского отряда имени Щорса, где воевал подрывником. Позже он воевал в составе частей первого прибалтийского фронта и был награжден медалью "За боевые заслуги". Восстание в Собиборе считают единственным успешным и завершившимся массовым побегом узников из нацистских концлагерей. Сразу после события Собибор закрыли и снесли. На его месте немцы вспахали поле и засадили его овощами.