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14.10.2020,  
09:24
Текст:  Антон Валагин

Появилось фото пусковой установки зенитного комплекса С-500

В Сети появилось фото пусковой установки из состава системы ПВО С-500 "Прометей". Десятиколесный вездеход со снятыми транспортно-пусковыми контейнерами зенитных ракет и заколоченными окнами кабины перевозят на трейлере.

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
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Согласно пояснению к снимку, в кадре - ПУ 55П6 на базе брянского вездеходного шасси БАЗ-69096 с колесной формулой 10х8. Этот тягач выбран в качестве основной машины для С-500. Мощность двигателя 550 лошадиных сил, 33-тонный грузовик способен преодолевать 30-градусные подъемы.

Пусковая установка 55П6 относится к "самолетному" сегменту "Прометея". Она использует ракеты из арсенала С-400 и предназначена для борьбы с авиацией и крылатыми ракетами. У подразделения перехвата ракет баллистических установки другие - хотя и на том же шасси. Особенность комплекса также в использовании для поиска целей комбинации из нескольких радаров, работающих в разных диапазонах. Одним залпом С-500 может сбить до 20 баллистических ракет.

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