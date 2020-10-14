Появилось фото пусковой установки зенитного комплекса С-500

Пусковая установка системы ПВО С-500 "Прометей". Фото: https://t.co/AkqYQpIM2R pic.twitter.com/XkMU7b5uX7— Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) October 14, 2020
В Сети появилось фото пусковой установки из состава системы ПВО С-500 "Прометей". Десятиколесный вездеход со снятыми транспортно-пусковыми контейнерами зенитных ракет и заколоченными окнами кабины перевозят на трейлере.
Согласно пояснению к снимку, в кадре - ПУ 55П6 на базе брянского вездеходного шасси БАЗ-69096 с колесной формулой 10х8. Этот тягач выбран в качестве основной машины для С-500. Мощность двигателя 550 лошадиных сил, 33-тонный грузовик способен преодолевать 30-градусные подъемы.
Пусковая установка 55П6 относится к "самолетному" сегменту "Прометея". Она использует ракеты из арсенала С-400 и предназначена для борьбы с авиацией и крылатыми ракетами. У подразделения перехвата ракет баллистических установки другие - хотя и на том же шасси. Особенность комплекса также в использовании для поиска целей комбинации из нескольких радаров, работающих в разных диапазонах. Одним залпом С-500 может сбить до 20 баллистических ракет.