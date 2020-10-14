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14.10.2020 13:07
Рубрика: Экономика

Разработаны рекомендации по улучшению Индекса качества городской среды

Текст: Марина Трубилина
Руководство по повышению Индекса качества городской среды разработали Минстрой и ДОМ.РФ.

В документе приводятся причины низкого значения индикаторов и рекомендации по их улучшению. К примеру, уровень озеленения может быть невысоким из-за вырубки и застройки озелененных территорий, неудовлетворительного ухода за посадками. Рекомендуется повышать плотность зеленых насаждений, рационально, с учетом климата, выбирать растения, минимизировать влияние на них химикатов.

Фото: istock
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Каждый индикатор рассматривается как отдельно, так и с точки зрения его влияния на другие показатели, отмечают в ДОМ.РФ. Улучшив один показатель, можно добиться увеличения и других.

Руководство имеет сугубо прикладное значение, отметил замминистра строительства и ЖКХ Максим Егоров. "Задача документа - указать наиболее оптимальный путь развития городской среды, который бы учитывал и выявленные Индексом проблемные точки, и возможности для роста. Документ предлагает пути практического решения задач национального проекта "Жилье и городская среда" в наиболее емкой и информативной форме", - подчеркнул он.

"Наше руководство указывает на простые, понятные решения, учитывающие специфику российских муниципалитетов. Рекомендации не требуют лишних ресурсов, но позволяют достичь конкретного результата за небольшое количество времени", - говорит замгендиректора Фонда ДОМ.РФ Антон Финогенов.

Индекс качества рассчитывается по 36 индикаторам. Уже были проведены подсчеты за 2018 и 2019 года. Индексы за 2020 год будут рассчитаны к весне 2021 года. Нацпроектом "Жилье и городская среда" предусмотрено улучшение качества городской среды к 2030 году в полтора раза.

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