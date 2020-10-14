"Мокрую" посадку гигантского самолета ВКС России показали на видео

Экипажи военно-транспортной авиации ВКС России выполнили в Тверской области полеты в рамках контрольной проверки. Минобороны России опубликовало видео тренировки.

Экипажи Ан-124 "Руслан" отработали полет по заданному маршруту в сложных метеоусловиях, посадку с уходом на второй круг, взаимодействие с группой управления, рассказали в военном ведомстве. Сажать 300-тонный самолет пришлось на мокрую ВПП.

"Руслан" - самый большой в России транспортный самолет и второй по грузоподъемности в мире. Размах крыла 73 метра, максимальная взлетная масса 392 тонны. Он способен взять на борт 400 десантников с полным снаряжении или 800 обычных солдат.