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14.10.2020,  
11:36
Текст:  Антон Валагин

"Мокрую" посадку гигантского самолета ВКС России показали на видео

Экипажи военно-транспортной авиации ВКС России выполнили в Тверской области полеты в рамках контрольной проверки. Минобороны России опубликовало видео тренировки.

Фото: Кирилл Красильников/РИА Новости
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Экипажи Ан-124 "Руслан" отработали полет по заданному маршруту в сложных метеоусловиях, посадку с уходом на второй круг, взаимодействие с группой управления, рассказали в военном ведомстве. Сажать 300-тонный самолет пришлось на мокрую ВПП.

"Руслан" - самый большой в России транспортный самолет и второй по грузоподъемности в мире. Размах крыла 73 метра, максимальная взлетная масса 392 тонны. Он способен взять на борт 400 десантников с полным снаряжении или 800 обычных солдат.

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