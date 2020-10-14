Видео: разведчики ЗВО десантировались в тыл условного противника

Разведчики подразделений гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа десантировались в тыл "противника". Они его уничтожили и захватили плацдарм.

Учения проходили в Нижегородской области, сообщили в пресс-службе ЗВО. На видео можно понаблюдать, как десантировались разведчики из вертолета Ми-8 с высоты от 600 до 800 метров. Они использовали парашютные системы Д-10.

После приземления военнослужащие собрались в точке приземления. В район сбора они совершили марш в полном боевом снаряжении. Потом бойцы заняли круговую оборону, организовали диверсионные действия на объектах условного противника. Они смогли захватить плацдарм для высадки основных сил военной техники.

В учениях задействованы более 400 военнослужащих и свыше ста единиц вооружения и военной техники танкового объединения ЗВО.