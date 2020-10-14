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14.10.2020 12:35

"Россети Северный Кавказ" установили первые "умные счетчики" в КЧР

В рамках программы снижения потерь электроэнергии "Россети Северный Кавказ" установили первые интеллектуальные приборы учета у потребителей трех населенных пунктов Карачаевского района КЧР. В течение неполного месяца с момента старта программы новые смарт-счетчики уже установлены почти у 280 потребителей поселка Малокурганный, аулов Хумара и Кумыш.
Фото: Пресс-служба "Россети Северный Кавказ" Фото: Пресс-служба "Россети Северный Кавказ"
Фото: Пресс-служба "Россети Северный Кавказ"

Монтажу новых счетчиков предшествует сложная работа по масштабной инвентаризации энергооборудования и сверке всех данных абонентов, которую проводят специалисты филиала "Карачаево-Черкесскэнерго".

Специальной комиссии необходимо проверить более 2,5 тысячи потребителей. В дальнейшем эти данные станут основой для формирования интеллектуальной системы учета электроэнергии, которая будет производить автоматический сбор показаний "умных счетчиков"  и хранить эту информацию.

Потребители смогут отслеживать свой расход электроэнергии на специальном пульте, на котором будут отображаться показания счетчика. Энергетики также обращают внимание на то, что выдача этих пультов потребителям будет производиться после подписания необходимых документов и ввода интеллектуальной системы учета в работу.

"Одновременно с установкой новых смарт-счетчиков в Карачаевском районе ведется работа по реконструкции распределительных сетей 0,4 кВ. Меняются опоры линии электропередачи и провода на тех участках, где они не соответствуют нормативным требованиям и фиксируются очаги потерь электроэнергии. Поэтому в результате реконструкции мы не только снизим потери в сетях, но и повысим надежность энергоснабжения потребителей", - прокомментировал руководитель филиала "Карачаево-Черкесскэнерго" Александр Лысенко.

Так, замена устаревших опор на железобетонные и дефектного провода на самонесущий изолированный (СИП) планируется на ряде улиц аулов Новая Теберда, Нижняя Теберда, Верхняя Теберда, Джингирик, Кумыш, поселка Новый Карачай и города Теберда.

Всего же в рамках первого этапа реализации программы снижения потерь в Карачаевском, Малокарачаевском и Прикубанском районах КЧР будет установлено около 11 тысяч интеллектуальных приборов учета электроэнергии и реконструировано 236 километров распределительных сетей 0,4 кВ. Все работы будут проведены за счет нетарифных источников - то есть на средства компании "Россети Северный Кавказ".

В числе преимуществ новой интеллектуальной системы учета электроэнергии - повышение качества и точности учета электроэнергии. А потребители за счет контроля использования энергоресурса в режиме реального времени смогут сократить свои расходы на электроэнергию.

Пресс-релиз подготовлен "Россети Северный Кавказ"

В регионах Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Юг России СКФО Чеченская Республика СКФО Ставропольский край СКФО Северная Осетия СКФО Карачаево-Черкесия СКФО Кабардино-Балкария

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