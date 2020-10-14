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Проценты глаза застят

По оценке Банка России, "средний чек" мошенников сегодня составляет 40-80 тысяч рублей. В целом по стране в первом полугодии выявлено 386 "черных" кредиторов, 134 псевдофорекс-дилера и 77 финансовых пирамид. По сравнению с прошлым годом цифры уменьшились на 15-60 процентов, но все равно желающих разжиться деньгами граждан еще много.

Так, сотрудники Уральского ГУ Банка России, анализируя справочники адресов в Интернете, обнаружили в Екатеринбурге автоломбард, который на самом деле выдавал потребительские кредиты под видом договоров лизинга. Займы оформляли под залог ПТС, клиенты слетались как мотыльки, ведь им обещали высокий процент одобрения, к тому же автомобиль оставался у владельца. На деле мошенники заключали с людьми договоры купли-продажи машин, а потом им же предоставляли эти самые автомобили в лизинг. Такую схему принято называть обратным или возвратным лизингом.

Когда салон покупает машину по дешевке, клиента уверяют: так выгоднее, размер ежемесячных платежей будет ниже, а в конце срока лизинга проще выкупить имущество обратно. На самом деле человек попадает в кабалу: если у банков суммы штрафов и неустоек ограничены законом, то для лизинга ограничений нет. Поэтому мошенники могут спокойно выставить штраф в пять процентов от суммы займа за каждый день просрочки. При подписании договора автовладельца намеренно вводят в заблуждение: меняют отдельные листы, подсовывают несколько экземпляров разного содержания и т. п. В итоге человек толком не может ознакомиться ни с графиком платежей, ни с санкциями за его нарушение.

При проверке екатеринбургского псевдоломбарда выяснилось, что на компанию зарегистрировано более 20 договоров о залоге транспортных средств, и везде залогодателями выступали физлица. Кроме того, нашлось несколько судебных решений об истребовании имущества у граждан, где полностью отражалась история сделок. Возможно, это только вершина айсберга и пострадавших значительно больше. Информация передана в прокуратуру.

- По сложившейся судебной практике сделки возвратного лизинга признаются притворными. В отношении организаций и индивидуальных предпринимателей возбуждают дела об административном правонарушении по статье 14.56 КоАП РФ (незаконное предоставление потребительских займов). Это только одна из схем работы "черных" кредиторов, - рассказывает Елена Дружинина, начальник отдела противодействия нелегальной деятельности Уральского главного управления Банка России.

Безликие пирамиды

Еще одна распространенная схема обмана - финансовая пирамида, замаскированная под кредитно-потребительский кооператив (КПК). Одна из таких контор, зарегистрированная в Сургуте, привлекала деньги жителей УрФО, обещая высокий доход, при этом не вела никакой инвестиционной деятельности. Выплаты старым клиентам производились за счет новых пайщиков.

Мошенники могут спокойно выставить штраф в пять процентов от суммы займа за каждый день просрочки платежа

- У современных пирамид совсем другой масштаб, чем у тех, что были еще несколько лет назад. Законодательная база сейчас позволяет привлекать организаторов к уголовной ответственности по статье 172.2 УК РФ, поэтому мало кто рискует по-крупному. Да и сроки жизни финансовых пирамид сокращаются: в среднем они успевают поработать не более полугода, - комментирует Елена Дружинина. - Еще одно отличие - способ продвижения: сайты у современных пирамид безликие (не указаны ни проценты, ни графики дохода, ни другие подробности). Привлекают новых клиентов только по рекомендации уже зарегистрированного и "проверенного" вкладчика. Поэтому основной совет - скептически относиться к сделкам, которые предлагают заключить знакомые или родственники.

Особенность КПК в том, что это некоммерческая организация, она создается не для получения прибыли, не занимается ни торговлей, ни производством, ни каким-либо сервисом. Главная задача - организовывать финансовую взаимопомощь внутри кооператива: принять деньги у одних пайщиков и выдать займы другим. Более того, 12 октября 2020 года вступил в силу закон, предъявляющий новые требования к КПК. Теперь они могут объединять лишь людей одной профессии, дела или региона. Так, в "профессиональные" КПК будут вступать граждане, у которых общий работодатель, профессия, профсоюз или специальность. Пайщики территориального КПК должны жить в одном городе, селе, муниципалитете или в двух граничащих. И только через три года после создания кооператив сможет принять в свои ряды еще два граничащих региона. Участники "социальных" КПК обязаны состоять в одном общественном объединении, ассоциации или другой некоммерческой организации. Все это сделано для того, чтобы финансовые пирамиды, завлекающие всех подряд, больше не могли маскироваться под легальных участников рынка.

Опасные игры

Другой вид мошенничества - игры на валютном рынке через "Форекс"-дилера, не имеющего лицензии. Одна из таких компаний предлагала подобные услуги в Екатеринбурге и Челябинске под видом инвестиционных консультаций. Помимо Сети, клиентов обрабатывали в офисах.

В числе обманутых оказался 26-летний житель Екатеринбурга. Он попался на крючок мошенников летом 2019 года, когда искал дополнительный источник дохода. Консультант убедил его оформить два кредита в разных банках на общую сумму 500 тысяч рублей, обещая быстрый возврат денег с большими процентами. Менеджер был необычайно заботлив: помогал подавать заявки и даже возил на своей машине в банки. У клиента и тени сомнений не возникло, как и желания поискать отзывы в Интернете. Обманутый "игрок" написал жалобу в Банк России только спустя несколько месяцев, когда понял, что ждать обещанной прибыли бесполезно.

Впрочем, иногда и негативные комментарии не помогают в борьбе с алчностью. Одураченная в похожей фирме "инвестор" призналась, что весь Интернет прошерстила, но менеджер убедил ее, что отрицательные отзывы пишут конкуренты. По двум фактам мошенничества материалы переданы в правоохранительные органы.

- Обычно клиентами лжедилеров "Форекс" становятся молодые кредитоспособные люди: активные пользователи Интернета, имеющие автомобиль, работу и зачатки финансовых знаний. Организаторов преступного бизнеса выявить сложно: директор, как правило, подставной, а иногда это просто человек, потерявший паспорт. На таких же лиц оформлены и банковские счета, куда переводят деньги, - поясняют в Уральском ГУ Банка России.

Будьте бдительны!

Признаки финансовой пирамиды:

• гарантия дохода, превышающего рыночный уровень;

• нет точного определения деятельности организации, непрозрачные активы;

• клиенту обещают легкий заработок через демонстрационные счета, где все выигрывают;

• договора нет вовсе либо по нему непонятно, несет ли компания ответственность перед вами в случае, если что-то пойдет не так.

На заметку

Как не попасться на удочку мошенников?

1 Проверьте, есть ли компания в реестре на сайте Банка России www.cbr.ru (справочники по кредитным организациям и участников финансового рынка) или в мобильном приложении "ЦБ онлайн". Будьте внимательны: нелегалы иногда используют название лицензированных компаний. Проверяйте адреса сайтов и телефоны.

2 Внимательно прочитайте договор. У легального кредитора четко прописан порядок заключения договора, выдачи кредита, условия возврата или использования. У нелегалов текст умещается на 1-2 листах мелким шрифтом, а формулировки неточны и обтекаемы.

3 Если вы не уверены, стоит ли подписывать договор, по закону можете взять документы домой и подумать в течение 5 дней. Легальный кредитор не откажет в такой услуге, "черному" же невыгодно давать клиенту время на раздумье, поэтому он постарается уговорить подписать бумаги здесь и сейчас.

4 Если вам предлагают подозрительно выгодные условия, убедитесь, что все обещания действительно прописаны в договоре. Не стоит брать кредит, если формулировки двусмысленны или противоречат сказанному вам. Проконсультируйтесь с независимым специалистом, если непонятно, что именно написано в документах.

5 Куда идти за помощью? В Банк России и правоохранительные органы. Если "черные" кредиторы пытаются взыскать с вас просроченную задолженность, вы можете обратиться в службу судебных приставов. Не боритесь в одиночку, не верьте, когда вас убеждают, что обращаться за защитой ваших прав бесполезно.