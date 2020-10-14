На днях в Екатеринбурге завершился крупный международный градостроительный саммит. Архитекторы, дизайнеры, урбанисты и общественники три дня говорили о том, как строить города, и практически на каждой секции звучала мысль: необходимо активнее вовлекать жителей в процесс планирования территории.

- Есть закон об общественном контроле, - говорил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев. - Моя позиция - следует переходить от контроля к конкретным действиям. Что касается градостроительства, участие общества должно быть непосредственным. Как только появляется замысел проекта, еще до утверждения к его разработке - вместе с профессионалами, с чиновниками - надо привлекать общественность.

Нам дорого ваше мнение

Но как договориться с огромной массой людей, если жильцы одного подъезда порой не в силах прийти к общему мнению по пустяковому вопросу? И разве кому-то интересно мнение горожан, когда речь идет о застройке пустыря или реконструкции парка?

Оказывается, еще как интересно. В условиях высокой конкуренции на строительном рынке застройщики стараются максимально "заточить" свои проекты под реальные потребности жителей - ведь голосовать за них они будут рублем. Да и подход к строительству тоже давно начал меняться - стройка сама по себе неинтересна, привлекает возможность развить целое пространство, грамотно его вписать в окружающую среду и укрепить или развить гармонию городской среды. Просто ориентироваться на СНиПы, чтобы создать хороший проект, сегодня недостаточно - стремительно меняющаяся жизнь давно перестала укладываться в нормативы, сформулированные в советские времена. В одних районах быстрее растет потребность в парковочных местах и дорогах, в других, привлекательных для молодых семей, наблюдается дефицит школ, в третьих - парков. "Хождение в народ" сегодня необходимо, чтобы создать действительно востребованный проект и действительно комфортную городскую среду. Для стратегически важных проектов, претендующих на федеральное финансирование в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", одобрение жителей и вовсе непременное условие реализации.

В теории привлечение жителей к диалогу звучит очень привлекательно, на деле организовать это взаимодействие не так просто. Возникает ряд очень сложных вопросов: на какой стадии проекта звать общественность, как вести диалог и достичь взаимопонимания, суметь вычленить из множества предложений по-настоящему стоящие и реально осуществимые...

Участвуя в обсуждении проектов благоустройства города, жители начинают бережнее относиться к окружающей их территории

Не так давно Минстрой РФ и Агентство стратегических инициатив вместе с девелоперами из российских регионов разработали "Стандарты вовлечения граждан в решение вопросов развития городской среды". Документ объясняет, на каких этапах проектирования стоит обращаться к общественности и как собирать объективные данные о потребностях горожан.

- Опыт вовлечения жителей в развитие территорий в России пока очень скромный: экспертную информацию можно получить разве что на локальных мастер-классах или из переводных методических материалов, - рассказывает замдиректора по девелопменту компании "Атомстройкомплекс" Надежда Абакумова. - "Стандарты" фактически стали первым гидом в этой сфере. И мы стараемся их соединить с нашим собственным опытом работы с населением.

Горожане удивили

Включение горожан в процесс обустройства кварталов мегаполиса застройщик отрабатывает не первый год. В прошлом, к примеру, вместе с фондом по содействию развитию благоустройства "Город может", основанным активными жителями Екатеринбурга, компания провела эксперимент: определяли оптимальный вариант благоустройства улицы Красноармейской по принципу тактического урбанизма. Жители смогли сами попробовать спланировать размещение возможных объектов, выбрать виды уличной мебели и ее расположение, понять, что и как использовать, какая у каждого элемента функциональность. Стоит отметить, что в разработанных Минстроем "Стандартах" эта методика рекомендована как одна из наиболее эффективных. Опыт с улицей Красноармейской оказался успешным - горожане охотно откликнулись на призыв: обсуждали, предлагали и собственными руками благоустраивали участок.

- Думаю, не ошибусь, если скажу, что мы единственный в Екатеринбурге девелопер, который реально проводит глубокие социологические исследования территорий будущей застройки, изучает потребительские запросы и поведенческие сценарии, - продолжает Надежда Абакумова. - Например, мы целый год изучали поведение жителей новостроек во дворах. Задача была предельно проста: посмотреть, какая дворовая инфраструктура востребована у жильцов, и закладывать в новые проекты свежие, а не устаревшие нормы.

Несколько дней социологи с восьми утра до девяти вечера общались с жителями. Работа шла на объектах не только "Атомстройкомплекса", но и других компаний. У людей спрашивали, хватает ли им скамеек, удовлетворяет ли наполнение двора запросы жильцов - от малышей до пенсионеров. Результаты удивили: оказалось, представления жителей о том, что им нужно на придомовой территории, кардинально расходятся с тем, чем они пользуются. Горожане попросту переоценивают свою активность. К примеру, треть опрошенных утверждали, что пользуются во дворе бесплатным Wi-Fi. На деле подключения к сети были единичными летом и отсутствовали зимой. Многие говорили: хотим заниматься спортом. При этом на площадки для воркаута и корты приходили немногие. Социологи так объясняют подобные расхождения: часто люди транслируют не свои желания, а мысли других групп жителей или просто повторяют услышанное от лидеров мнений.

Установка для архитектора

- Главный вывод, который мы для себя сделали, - при проектировании обязательно нужно учитывать не просто общие запросы горожан, а те, которые действительно актуальны и востребованы. С помощью профессиональных методик нужно помогать людям осознать и сформулировать свои реальные потребности, - подытоживает Надежда Абакумова. - Порой нам сложно понять свои желания, мы можем автоматически передавать чужое, популярное мнение или отражать, как нам кажется, актуальные потребности других категорий граждан. При этом мы легко формулируем, чего точно не хотим. Идти от обратного - одна из тех действенных методик, которая позволяет нам вместе с жителями разобраться в том, что им действительно нужно. Жители говорят: "Мы не хотим, чтобы эту поляну в парке закатали в асфальт". Таким образом архитектор получает установку - обыграть пространство, сохранив озеленение.

При правильном подходе есть возможность примирить даже вечно враждующие группы: курильщиков с некурящими, собаководов и мам с колясками. Главное - понять запросы каждого и грамотно их развести: выделить уголок для курения там, где любители подымить никому не помешают, определить место для выгула четвероногих.

По словам Надежды Абакумовой, конфликты между соседями происходят, когда на одном пространстве сталкиваются интересы разных групп. По большому счету, люди не хотят ссориться, но, если бездумно соединить их в одной точке, противостояние неизбежно. Учитывая потребности каждой группы на этапе планирования, можно получить дружных и мирно сосуществующих жильцов.

Глаза в глаза

Сегодня для вовлечения жителей в работы над изменением городской среды применяется целый ряд методик: анкетирование, онлайн- и офлайн-опросы, презентации, народное проектирование, когда жители вместе с архитекторами пробуют "примерить" для территории разные варианты благоустройства и в процессе совместной работы выясняют, какие скрытые от глаз обывателя факторы влияют на проектные решения - скажем, санитарные нормы или планы города по будущему развитию квартала.

- Этот тренд обязательно будет развиваться. В Москве, например, уже есть приложение "Активный гражданин", с помощью которого любой житель столицы может высказать свои пожелания по изменению городской среды, принимать участие в обсуждениях. Мы еще только в начале пути, и, по нашему мнению, путь этот правильный. Когда житель вовлечен в процесс планирования, он, во-первых, чувствует себя услышанным, во-вторых, может получить действительно комфортную городскую среду, а в-третьих, начинает бережнее относиться к окружающему его пространству.

Кстати

"Атомстройкомплекс" собирает пожелания жителей улицы Краснолесья по созданию на месте неухоженных зарослей современного и безопасного паркового пространства. Компания возводит в этом квартале жилье, а в рамках нацпроекта "Экология" разрабатывает проект благоустройства расположенного в шаговой доступности Юго-Западного лесопарка. На первую встречу с местными жителями, архитекторами и социологами пришло около ста человек, и каждый смог высказаться. Прозвучало много важных и интересных идей, которые обязательно учтут в работе над проектом.