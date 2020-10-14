Тем не менее руководители некоммерческих организаций не видят будущего без системной поддержки социальных проектов. В частности, речь идет о введении налоговых льгот для благотворителей. По данным аналитического центра "Эксперт", в период ограничений объем пожертвований в каждой пятой НКО страны внушительно сократился, и переход в онлайн выручил не всех.
- Даже крепкие НКО оказались не готовы к этим вызовам. Например, большинство видов пожертвований, как оказалось, нельзя делать на сайте. Нужен совершенно новый продукт, и мы решили создать отдельную платформу для привлечения корпоративных клиентов, - рассказывает Валерий Басай, руководитель соцпроектов добровольческого движения "Дорогами добра" в Свердловской области.
По его словам, запрос на волонтерство растет, в том числе со стороны бизнеса. Он будет получать льготы, жертвуя средства или имущество социально ориентированным НКО (такие поправки недавно внесены в Налоговый кодекс). С помощью корпораций и их благотворительных фондов некоммерческие организации получили дополнительное финансирование на развитие онлайн-проектов и поддержку людей, находящихся в зоне риска.
- Мы в дистанционном режиме устроили pro bono. По сути, это профессиональное волонтерство: наши специалисты, работая бесплатно, развивают собственные компетенции. Скажем, экологическому фонду помогают разработать стратегию фандрайзинга, а для пожилых людей, которых нельзя посетить лично, записывают онлайн-концерты, - делится опытом Анна Бушлякова, управляющий по корпоративным вопросам региона международной компании.
Объединить усилия было важно и внутри самого сообщества НКО. На Среднем Урале впервые появился союз, участники которого занимаются продвижением некоммерческого сектора, проводят совместные мероприятия, учатся друг у друга.
- Издержки у сектора тоже были: пришлось отложить системные мероприятия в пользу срочного сбора средств и точечной поддержки. По сути, он выполнял функции собеса, и некоторые думают, что именно в этом заключается его деятельность. Окружающие выучили слово "волонтеры", теперь нужно наполнить его реальным содержанием, - считает Наталья Каминарская, директор центра "БлагоСфера" из Москвы.
Как это сделать? Директор института социально-экономического проектирования НИУ ВШЭ Артем Шадрин предлагает включить в работу вузы. Планы благотворителей не всегда далеко идущие и не фиксируются документально (что вызывает сомнения в их надежности), полагает эксперт. Университеты же могут тиражировать результаты работы НКО в научных публикациях, продвигая идеи в массы.
- Есть и другие форматы, допустим, прикладное обучение, когда НКО предлагают студентам задачи из своей практики для решения. Наш факультет социологии уже реализует подобные проекты в рамках совместных исследований. В дальнейшем мы хотим создать специальные подразделения на базе вуза - проектно-учебные лаборатории; в частности, уже обсуждаем проект профилактики социального сиротства, - отмечает Артем Шадрин.
Доверие к волонтерству такое партнерство однозначно усилит, уверены общественники, но вначале нужна стратегия взаимодействия НКО как с новыми участниками, так и с благополучателями. Валерий Басай добавляет, полагаясь на собственный опыт, что более половины обратившихся за помощью не испытывали реальной нужды: когда им предложили встретиться и очно пообщаться с волонтерами, они отказались.
Аналитики благотворительного фонда "КАФ" подсчитали, что 36 процентов российских НКО освоили новые инструменты фандрайзинга во время пандемии, 44 процента до сих пор не имеют опыта сбора онлайн-пожертвований и только 10 процентов организаций начали это делать.