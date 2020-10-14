Весной на грани закрытия оказались не только многие бизнес-структуры, но и некоммерческие организации (НКО). Вклад последних в экономику многие подвергают сомнению, но о том, что адресная помощь больным и пожилым людям в пандемию легла на плечи ресурсных центров, мало кто знает. Можно сказать, что позитивным результатом пандемии стал взрывной рост волонтерства, в которое включились и неравнодушные граждане, и бизнес.

Тем не менее руководители некоммерческих организаций не видят будущего без системной поддержки социальных проектов. В частности, речь идет о введении налоговых льгот для благотворителей. По данным аналитического центра "Эксперт", в период ограничений объем пожертвований в каждой пятой НКО страны внушительно сократился, и переход в онлайн выручил не всех.

- Даже крепкие НКО оказались не готовы к этим вызовам. Например, большинство видов пожертвований, как оказалось, нельзя делать на сайте. Нужен совершенно новый продукт, и мы решили создать отдельную платформу для привлечения корпоративных клиентов, - рассказывает Валерий Басай, руководитель соцпроектов добровольческого движения "Дорогами добра" в Свердловской области.

По его словам, запрос на волонтерство растет, в том числе со стороны бизнеса. Он будет получать льготы, жертвуя средства или имущество социально ориентированным НКО (такие поправки недавно внесены в Налоговый кодекс). С помощью корпораций и их благотворительных фондов некоммерческие организации получили дополнительное финансирование на развитие онлайн-проектов и поддержку людей, находящихся в зоне риска.

Университеты могут тиражировать результаты работы НКО в научных публикациях, продвигая идеи в массы

- Мы в дистанционном режиме устроили pro bono. По сути, это профессиональное волонтерство: наши специалисты, работая бесплатно, развивают собственные компетенции. Скажем, экологическому фонду помогают разработать стратегию фандрайзинга, а для пожилых людей, которых нельзя посетить лично, записывают онлайн-концерты, - делится опытом Анна Бушлякова, управляющий по корпоративным вопросам региона международной компании.

Объединить усилия было важно и внутри самого сообщества НКО. На Среднем Урале впервые появился союз, участники которого занимаются продвижением некоммерческого сектора, проводят совместные мероприятия, учатся друг у друга.

- Издержки у сектора тоже были: пришлось отложить системные мероприятия в пользу срочного сбора средств и точечной поддержки. По сути, он выполнял функции собеса, и некоторые думают, что именно в этом заключается его деятельность. Окружающие выучили слово "волонтеры", теперь нужно наполнить его реальным содержанием, - считает Наталья Каминарская, директор центра "БлагоСфера" из Москвы.

Как это сделать? Директор института социально-экономического проектирования НИУ ВШЭ Артем Шадрин предлагает включить в работу вузы. Планы благотворителей не всегда далеко идущие и не фиксируются документально (что вызывает сомнения в их надежности), полагает эксперт. Университеты же могут тиражировать результаты работы НКО в научных публикациях, продвигая идеи в массы.

- Есть и другие форматы, допустим, прикладное обучение, когда НКО предлагают студентам задачи из своей практики для решения. Наш факультет социологии уже реализует подобные проекты в рамках совместных исследований. В дальнейшем мы хотим создать специальные подразделения на базе вуза - проектно-учебные лаборатории; в частности, уже обсуждаем проект профилактики социального сиротства, - отмечает Артем Шадрин.

Доверие к волонтерству такое партнерство однозначно усилит, уверены общественники, но вначале нужна стратегия взаимодействия НКО как с новыми участниками, так и с благополучателями. Валерий Басай добавляет, полагаясь на собственный опыт, что более половины обратившихся за помощью не испытывали реальной нужды: когда им предложили встретиться и очно пообщаться с волонтерами, они отказались.

Справка РГ

Аналитики благотворительного фонда "КАФ" подсчитали, что 36 процентов российских НКО освоили новые инструменты фандрайзинга во время пандемии, 44 процента до сих пор не имеют опыта сбора онлайн-пожертвований и только 10 процентов организаций начали это делать.