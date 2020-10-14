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14.10.2020 17:09
Рубрика: Экономика

Решетников сообщил о подготовке создания пяти особых экономических зон

Текст: Игорь Зубков

Минэкономразвития подготовило создание пяти новых особых экономических зон, сообщил глава министерства Максим Решетников на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.

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"Практика показала, что ОЭЗ - очень востребованный инструмент, и даже в это сложное первое полугодие три новых особых экономических зоны были созданы, и еще по пяти зонам все необходимые документы представлены в правительство и в ближайшее время все решения (по ним) будут приняты", - сказал Решетников.

В России действуют 33 ОЭЗ. По информации Минэкономразвития, компании-резиденты ОЭЗ создали свыше 40 тысяч рабочих мест. Во вторник министерство сообщило о внесении в правительство проекта постановления о создании ОЭЗ промышленно-производственного типа "Авангард" в Омской области, где планируется размещение предприятий глубокой переработки нефти.

Решетников также рассказал о разработке законопроекта о модернизации режима ОЭЗ. Речь идет об унификации ОЭЗ, снижении административных барьеров для их резидентов и усилении ответственности регионов за выполнение заявленных при создании ОЭЗ планов по рабочим местам и привлеченным инвестициям.

Экономика Финансы Инвестиции Правительство Минэкономразвития

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