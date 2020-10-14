Закон Самарской области от 13 октября 2020 года № 99-ГД "Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Самарской области на 2021 год"

Принят Самарской Губернской Думой 6 октября 2020 года
Статья 1
В целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом "О государственной социальной помощи", установить величину прожиточного минимума пенсионера в Самарской области на 2021 год в размере 8846 рублей.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.
И.о. Губернатора Самарской области В.В.Кудряшов
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