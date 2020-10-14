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Сандра Буллок и "Дэдпул" могут сняться в романтическом экшне

Новости
    14.10.2020, 18:12
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Райан "Дэдпул" Рейнольдс и Сандра Буллок, десять лет назад сыгравшие в успешном ромкоме "Предложение", могут вновь поработать вместе.

Фото: Chris Pizzello/Invision/AP
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Как сообщает Deadline, на этот раз речь идет про комедийный экшн "в духе "Романа с камнем" от Paramount Pictures "Затерянный город Д" (Lost City Of D).

Сюжет картины не раскрывается и участие актеров еще не подтверждено.

Текущий вариант сценария написала Дэна Фокс ("Жених напрокат", "Однажды в Вегасе" с Диаз, "Формула любви для узников брака", анонсированные "Стервелла" и ребут "Свадьбы лучшего друга"). Аарон и Адам Ни (обещанный ремейк "Властелинов Вселенной") назначены постановщиками.

Информации по срокам нет. Пока же ждем 10 декабря - дату выхода фантастической экшн-комедии с Рейнольдсом  "Главный герой".

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