Сандра Буллок и "Дэдпул" могут сняться в романтическом экшне

Райан "Дэдпул" Рейнольдс и Сандра Буллок, десять лет назад сыгравшие в успешном ромкоме "Предложение", могут вновь поработать вместе.

Как сообщает Deadline, на этот раз речь идет про комедийный экшн "в духе "Романа с камнем" от Paramount Pictures "Затерянный город Д" (Lost City Of D).

Сюжет картины не раскрывается и участие актеров еще не подтверждено.

Текущий вариант сценария написала Дэна Фокс ("Жених напрокат", "Однажды в Вегасе" с Диаз, "Формула любви для узников брака", анонсированные "Стервелла" и ребут "Свадьбы лучшего друга"). Аарон и Адам Ни (обещанный ремейк "Властелинов Вселенной") назначены постановщиками.

Информации по срокам нет. Пока же ждем 10 декабря - дату выхода фантастической экшн-комедии с Рейнольдсом "Главный герой".