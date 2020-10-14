Сингапурские медики рассказали еще об одном осложнении COVID-19

Сингапурские хирурги заявили, что еще одним тяжелым осложнением перенесенной коронавирусной инфекции является гангрена нижних конечностей. К такому выводу специалисты пришли, понаблюдав за пациентами с COVID-19.

Врач Глэн Тан рассказал о 39-летнем мужчине, который поступил в их медицинское учреждение с типичными симптомами SARS-CoV-2. "За несколько дней мы стабилизировали его состояние. Но затем у пациента неожиданно появились сильные боли в правой ноге с постепенным возникновением гангрены на пальцах", - цитирует врача ТАСС.

Оказалось, что в аорте образовался тромб. Раньше проблем с кровеносной системой у мужчины не было. "Для молодых людей, не имеющих сопутствующих заболеваний, например сахарного диабета, очень странно иметь подобные явления. Все дело в коронавирусе", - добавил Глэн Тан.