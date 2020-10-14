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14.10.2020 01:35
Рубрика: В мире

Суд разрешил Трампу приостановить перепись населения в США

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Администрации президента Дональда Трампа разрешено приостановить подсчеты результатов переписи населения. Об этом говорится в решении Верховного суда США. По итогам переписи распределяют средства, выделяемые тем или иным округам, а также определяют границы и размеры избирательных округов Конгресса.

Фото: facebook.com/sabra.ayres
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"В начале власти требовали продлить перепись из-за коронавируса, но после, напротив, решили ускорить подсчеты, чтобы уже до конца года предоставить новые данные. В судах сейчас также решается вопрос о том, имеет ли право администрация исключить из переписи нелегальных иммигрантов", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

Перепись населения в США проводят каждые десять лет. По итогам нынешней должны быть уточнены границы 438 избирательных округов Конгресса, чтобы все депутаты представляли относительно равные доли американского населения. Из этого правила есть исключения - например, в штате должен быть хотя бы один член Палаты представителей, независимо от размера населения.

В мире США Пандемия коронавируса COVID-19

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