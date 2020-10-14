Сухогруз с песком перевернулся у берегов Южного Китая

ЧП с сухогрузом в проливе Цюнчжоу у южного побережья Китая. В результате два человека погибли, еще четверо числятся пропавшими без вести, сообщает агентство "Синьхуа".

"Из-за сильного ветра и больших волн, вызванных тропическим циклоном "Нангка", судно перевернулось. На борту было десять человек, четверых удалось спасти", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

По данным метеорологов, скорость ветра в эпицентре циклона достигает 90 километров в час. Спасатели продолжают поиск пропавших членов экипажа сухогруза.