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Умерла актриса из "Друзей" Кончата Феррелл

Новости
    14.10.2020, 22:24
Текст:   Олег Усков

Американская характерная актриса Кончата Феррелл, трижды номинант "Эмми", "телевизионного "Оскара", скончалась 12 октября в госпитале в Калифорнии в возрасте 77 лет. Причина смерти - проблемы с сердцем.

Об этом передает Variety со ссылкой на подтверждение от семьи артистки.

Одной из самых прославленных ролей Феррелл стал образ экономки Берты в ситкоме "Два с половиной человека", по поводу чего Чарли Шин, исполнитель главной роли в сериале, помянул коллегу добрым словом.

Кончата Феррелл родилась в Чарлстоне, Западная Виргиния. Карьеру актрисы начала там же - в театре. На экранах - с 1974-го года. В портфолио - более 130 фильмов и сериалов: "Телесеть", "Кувалда", "Мистическая пицца", "Она написала убийство", "Эдвард руки-ножницы", "Закон Лос-Анджелеса", "Настоящая любовь" Тони Скотта, "Крутой Уокер", "Баффи - истребительница вампиров", "Сабрина - маленькая ведьма", "Планета Ка-Пэкс", "Друзья", "Ранчо".

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