Установку для запуска 48 дронов-камикадзе показали в Китае

В Китае продемонстрировали новую многоствольную пусковую установку, предназначенную для запуска дронов-камикадзе.

Боевая машина создана на шасси трехосной версии бронированного автомобиля Dongfeng Warrior.

Контейнеры с БПЛА находятся в специальном защищенном отсеке, который поднимается перед применением.

Всего эта система может задействовать 48 барражирующих боеприпасов, способных действовать единым роем. Они одновременно ведут разведку и атакуют выявленные цели.

Данный способ применения подобного высокоточного оружия давно и успешно отрабатывается конструкторами Поднебесной. Например, в прошлом году сообщалось о проведении в Тибете широкомасштабных учений с участием механизированных, танковых и артиллерийских подразделений. В ходе учебных боевых действий была продемонстрирована работа целой эскадрильи из 12 беспилотников.

Работы в этом направлении ведутся и в других государствах. Считается, что кроме наземных носителей появятся воздушные платформы в виде самолетов и вертолетов различных типов. Будут применять их и на море - с катеров, кораблей и подводных лодок.

Вопросами борьбы с роями беспилотников занимаются в настоящее время специалисты противовоздушной обороны. Как считается, против них будут эффективны скорострельные пушечные комплексы, ракеты, системы радиоэлектронной борьбы и лазерные установки.