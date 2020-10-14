В России построят новый "самолет Судного дня"

Российские воздушные пункты управления войсками планируется перенести с самолетов Ил-80 на Ил-96-400М.

Как сообщил источник ТАСС в самолетостроительной отрасли, это существенно увеличит основные характеристики подобных воздушных судов.

- Запланирована замена на самолет Ил-96-400М. Это значительно повысит время боевого дежурства воздушного пункта управления в воздухе и увеличит зону охвата управления войсками, - отметил собеседник агентства.

Авиационные командные пункты получили название "самолетов Судного дня" в США, так как предполагалось, что они будут использоваться в случае ядерной войны при уничтожении наземных пунктов управления. В Соединенных Штатах подобные воздушные суда были созданы на базе лайнеров Boeing 747, отечественные пункты установлены на самолетах Ил-80, разработанных на основе Ил-86. По имеющимся сведениям, на вооружении России находятся четыре воздушных командных пункта.

Широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет Ил-96-400М является современной модификацией серийного Ил-96. У новой модели удлинен фюзеляж и устанавливаются более мощные двигатели. Кроме того, в конструкции самолета применяются инновационные материалы, позволяющие уменьшить массу, обеспечив при этом необходимой прочность и жесткость, высокий уровень безопасность и экономичность эксплуатации.