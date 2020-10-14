Во что наряжались женихи и невесты императорской России

Некоторые традиции свадебного костюма существовали веками. Прообраз фаты появился еще в Древней Греции. Подвенечный шлейф стал правилом в эпоху Средневековья. В эпоху готики невесты украшали свои наряды флердоранжем (цветами померанцевого дерева) или колосьями пшеницы. Причем, до середины 19 века белый цвет не считался обязательным для невест. А превратился в главный свадебный цвет с подачи молодой королевы Виктории. В 1840 году она венчалась с принцем Альбертом, одетая в элегантное бело-кремовое шелковое платье с кружевами. Его изображение разлетелось по светским журналам, стало модной сенсацией, а вскоре - традицией.

И почти тогда же "униформа" появилась у женихов. Ее главный элемент, строгий черный фрак, прекрасно оттенял наряд невесты.

А что в России?

Царские невесты

Свадебную тенденцию, введенную королевой Викторией, поддержала принцесса Мария Гессенская (в православии Мария Александровна). 16 апреля 1841 года она венчалась с цесаревичем Александром Николаевичем в белом платье-сарафане. Камер-юнгфера Яковлева вспоминала: "Белый сарафан был богато вышит серебром и разукрашен бриллиантами. Через плечо лежала красная лента; пунцовая бархатная мантия, подбитая белым атласом и обшитая горностаем, была прикреплена на плечах. На голове бриллиантовая диадема, серьги, ожерелье, браслеты - бриллиантовые"1. Мария Александровна, следуя европейской традиции, украсила свою бриллиантовую корону веточкой флердоранжа, а другую приколола к груди. Жених-цесаревич был неотразим в казачьем мундире.

Не менее тщательно готовили венчальный наряд и приданое для Марии Софии Фредерики Дагмар, ставшей в 1866 году супругой цесаревича Александра Александровича. Приданое было богатым - парча, меха, кружева, золотые нити, постельные принадлежности, нижнее белье, блузы, сорочки, а также несчетное количество обуви, к которой Мария Федоровна всегда испытывала слабость. Часть платьев для высоконареченной невесты выполнил знаменитый парижский портной Чарльз Фредерик Ворт. Его произведения стоили дорого, но были вполне по карману русскому двору. Кутюрье вскоре стал любимым закройщиком Дагмар и сочинял ей наряды целых тридцать лет.

Парижский модельер Чарльз Фредерик Ворт. Фото: коллекция Ольги Хорошиловой

В приданое невесты включили и роскошный придворный комплект для будущих Больших выходов, выполненный русскими мастерами и золотошвейками. Он состоял из трех нарядов - белого муарового сарафана и шлейфа, густо покрытых вышивками стоимостью 2300 рублей, расшитых золотом сарафана и шлейфа из синего бархата стоимостью 450 рублей и еще одного дополнительного бархатного шлейфа бутылочного оттенка, расшитого золотом. За него отдали 500 рублей. Ее весьма тяжелый венчальный наряд включал в себя серебряный сарафан, мантию малинового бархата, подбитую горностаем, и малую бриллиантовую корону. На венчании цесаревич Александр был в мундире атамана всех казачьих войск.

Среди законодательниц русской свадебной моды тех лет была и светлейшая княжна Мария Максимилиановна Романовская герцогиня Лейхтенбергская. В 1863 году она вышла замуж за принца Баденского. Светский Петербург не переставал восхищаться ее подвенечным платьем, украшениями, а также по-русски щедрым белошвейным приданым, составленным из десятков пеньюаров, чепчиков, рукавов и подрукавников, наколок на волосы и галстучков, тюлевых косынок и нежнейших носовых платков с монограммами.

И, наконец, свадьба цесаревича Николая Александровича с принцессой Викторией Алисой Гессен-Дармштадтской состоялась в ноябре 1894 года. В присутствии родственников и близкого круга придворных августейшая пара дала клятву вечной любви и верности. Николай Александрович был одет в красный доломан и синие чикчиры лейб-гвардии Гусарского полка, шефом которого недавно стал. Александра Федоровна произносила священные слова в золотопарчовой мантии, отороченной и подбитой мехом горностая, ее голову украшала корона с кружевной фатой.

Это была последняя свадьба в истории правящей династии Романовых.

Принцесса Александра и принц Уэльский Эдуард в подвенечных нарядах. 1863 год. Фото: коллекция Ольги Хорошиловой

Невесты-аристократки

Какими бы великолепными ни были наряды царских невест, свадебную моду определяли не они. Законодателями являлись европейские аристократки и кутюрье. В 1860 годы бесспорной сенсацией стало подвенечное платье принцессы Александры, выполненное прославленным модельером Чарльзом Фредериком Вортом. "Оно вышито серебряными цветами: розы, трилистника и репейника, - национальными цветами Великобритании, платье производило необыкновенный эффект", - сообщал светский хроникер2. Драгоценности, оттенявшие богатство наряда, сочинил для Александры британский придворный ювелир Гаррард: "Это целая масса богатства, вкуса и изящества отделки! Особенное внимание обращали на себя ожерелье с прибором, то есть брошем, браслетами, серьгами, диадемой, и кольцо из шести драгоценных камней"3.

И платье, и свадебные украшения были тут же скопированы русскими аристократками.

Барышня в платье невесты. Иллюстрация из журнала моды. 1857 год. Фото: коллекция Ольги Хорошиловой

Ворт долгое время оставался законодателем свадебных мод. Среди его клиенток было немало русских - графиня Софья Петровна Шувалова, Надежда Михайловна Половцова и ее дочь Анна, княгини Щербатова, Барятинская, Юсупова... Во второй половине 1870-х в России узнали о лондонском модном доме Redfern & Sons, который потчевал щеголих приятными свадебными новинками. Но популярностью пользовался и петербургский Торговый дом Августа Бризака - он предлагал наряды превосходного качества и не такие дорогие, как у Ворта. В начале 20 века московские невесты заказывали платья у Надежды Петровны Ламановой-Каютовой, одной из лучших портних предреволюционной России. Кружева были традиционной отделкой подвенечных нарядов. Их покупали в петербургском магазине госпожи Шоазель на Малой Морской улице и в Лионском магазине на Михайловской улице.

В начале 20 века главным цветом свадебного платья оставался белый. Но силуэт и отделка менялись в угоду неоклассической моде. Теперь русские аристократки, повинуясь парижскому модельеру Полю Пуаре, выходили замуж в платьях-"ампир" с завышенной линией талии, узкой длинной юбкой с традиционным шлейфом. "Элегантный подвенечный туалет, - сообщал "Модный свет", - делается из атласа или креп-де-шина и отделывается вставочкой из заложенного в складки шифона или нинона. Вставочка и нижние рукава делаются из кружевного тюля. Спереди блуза отделывается красивым жемчужным мотивом"4.

В пору Великой войны стали актуальны подвенечные платья в русском вкусе. В этом отчасти повинна петербургская красавица Надежда Торби. Весной 1917 года она сочеталась законным браком с принцем Георгом Баттенбергским. Ее платье было сшито из серебряной парчи, традиционного материала подвенечных и коронационных нарядов русских императриц. Оно стало сенсацией в Англии и Франции.

Ну, а пока невесты сверкали драгоценностями и шелестели парчой, женихи скромно держались в тени. Военные и чиновники венчались в парадной форме, оживленной лишь флердоранжем. Все прочие надевали черно-белую свадебную "униформу" - черный (реже темно-синий) фрак, панталоны с атласной лентой по боковому шву, белый пикейный жилет, белый галстук-бабочку, белые перчатки и черный цилиндр. В петлице - неизменный флердоранж. Этот костюм сформировался в середине 1850 годов и оставался правилом вплоть до революции 1917 года.

Подвенечное платье (слева) весеннего сезона 1888 года. Иллюстрация из журнала моды. Фото: коллекция Ольги Хорошиловой

Невесты-купчихи

В первой половине 19 века социальные границы были еще не столь размыты. Купеческих невест можно было легко отличить от дворянских. Купчихи любили всего побольше - платья шили громоздкие, пышные, дорогие, напоказ. И часто перебарщивали с отделкой, кружевами и драгоценностями. Когда журналы сообщали, что нынче в моде "длинный трен, который ползет за женщиной в змеиных изгибах", купеческие невесты заказывали шлейфы самой невообразимой длины.

Но уже в середине 19 века их нравы изменились.

Купеческие дочки теперь все больше напоминали благородных барышень. Красивые, статные, в эффектных парижских платьях и скромных драгоценностях, они украшали петербургские и московские балы. "Дворянство завидовало купечеству, купечество щеголяло своим стремлением к цивилизации и культуре, - писал Владимир Немирович-Данченко, - купеческие жены получали свои туалеты из Парижа, ездили на "зимнюю весну" на Французскую Ривьеру и, в то же самое время, по каким-то тайным психологическим причинам заискивали у высшего дворянства"5.

Это мнение разделяла писательница Екатерина Авдеева. Она отмечала: "Ныне все молодые женщины, купчихи, одеваются точно так же, как и в столице. Кто приедет прямо из Москвы или Петербурга, тот мало заметит разницы в одежде"6.

Столичные купеческие девы перенимали стиль дворянок. И следовали предписаниям уважаемых модных арбитров, которые призывали не злоупотреблять отделкой и шить скромные свадебные платья - никакого декольте и оголенных рук. Заказывали платья из белых тканей - пу-де-суа, муар-антика, тафты, и дополняли кисейными юбками и рукавами-воланами. Облик столичной купеческой невесты дополняли венок из флердоранжа и такой же букетик, приколотый к корсажу. Голову украшали вуалью из тюля illusion. В Петербурге такие покупали в магазине мод И. А. Александровой (Вознесенский проспект, N 20), у Елены Павловны Сиверс (Невский проспект, N 52). Те, кто хотел сэкономить, отправлялись в лавку к госпоже Рейзакер (Невский проспект, N 82), которая делала "хорошенькие, со вкусом и недорогие шляпы, вуали и фаты".

Брачующиеся из села Спасское (Приморская область). 1911 год. Фото: коллекция Ольги Хорошиловой

В провинции тоже были свои звездные свадебные портные. К примеру, орловские купчихи заказывали венчальные наряды от "парижской кутюрьерки" мадам Леблан. Она владела также рестораном и кондитерской, так что у нее можно было заказать свадебный all-inclusive - наряды и зал с царским ужином.

Молодожены. Середина 1910-х годов. Фото: коллекция Ольги Хорошиловой

Невесты-горожанки, в особенности из купеческих семейств, заказывали свадебные платья с русскими кружевами. Самые изящные создавали вологодские мастерицы Анны Григорьевны Надпорожской и Авдотьи Меликовой.

В конце 19 века поборницы национального стиля выходили замуж в платьях из драгоценной материи "московит" - толстого бледно-кремового или белого атласа, затканного крупными букетами из серебряных и золотых нитей. Купчихи его очень любили.

Невеста (слева) с подневестницей. Иллюстрация из журнала моды. 1870-е годы. Фото: коллекция Ольги Хорошиловой

Невесты-мещанки

Мещанки от купчих не отставали - они тоже хотели венчаться в белых атласных или парчовых платьях, с кружевами, длинным шлейфом, в кружевной фате и в драгоценностях. Но позволить такую роскошь могли не все. И потому мещанки искали способы сшить платье достойное, но недорогое. На помощь приходили портнихи, работавшие на дому и ловко стрекотавшие на машинках "Зингер".

Другие обращались в швейные мастерские, в которых работали девушки из малообеспеченных семей. Одной из самых популярных в мещанской среде Петербурга была мастерская Общества дешевых квартир (в доме Тура на Невском проспекте). Ее организовала предприимчивая аристократка Анна Павловна Философова вместе с Надеждой Васильевной Стасовой и Марией Васильевной Трубниковой. Швеи жили здесь же, дешево снимая в доме Тура крохотные квартирки. Ежедневно в мастерской трудились 12-15 женщин. В начале 1870-х комитет Общества открыл вторую мастерскую в доме Реймерса в 1-й Измайловской роте. Аналогичные ателье организовали при школе Сергиевского братства и приюте святой Ксении.

Молодожены в свадебных костюмах. На женихе - демократичный сюртук вместо фрака. Конец 1880-х годов. Фото: коллекция Ольги Хорошиловой

Если денег не хватало, мещанки шили платья сами или перешивали наряды своих бабушек и мам. Дамские журналы часто предлагали выкройки и делились советами, как старые костюмы и платья "употребить в дело и сделать из них новые туалеты".

В отличие от аристократов, мужчины из среды мещан и разночинцев часто нарушали свадебный регламент. Фракам предпочитали более дешевые и удобные сюртуки. Некоторые женились в повседневных пиджаках и рабочих куртках, отличаясь от гостей лишь белыми перчатками и флердоранжем. Впрочем, даже ими порой пренебрегали.

Революция 1917 года отменила имперские законы и уничтожила многие традиции, в том числе брачные. Показательно, что в те годы появился модный вид развлечения - шуточные травестийные свадьбы, разыгранные по всем "старорежимным" правилам - со священником, венчанием, посаженными родителями. При этом роль жениха и невесты играли люди одного пола. Впрочем, иногда эти вечеринки завершались милицейскими рейдами. Об одной такой "Родина" писала в №4 за 2016 год.

Две барышни, изображающие невесту и жениха. Начало 1920-х годов. Фото: коллекция Ольги Хорошиловой

Но время шло. Многие из имперских свадебных традиций постепенно вернулись, а вместе с ними и свадебная "униформа" - белые платья, шлейфы, фата, флердоранж...

1. Яковлева А. И. Воспоминания бывшей камер-юнгферы императрицы Марии Александровны/ Исторический вестник, 1888, Т. 33, I-III. - С. 169.

2. "Где что делается"/ Модный магазин, 1863, N 6. - С. 75.

3. Модный магазин, 1863, N 7. - С. 86.

4. Модный свет, 1913, N 1. - С. 6.

5. Немирович-Данченко Вл. И. Из прошлого. - М.: Гос. Издательство Худ. литературы, 1938. - С. 24.

6. Гончаров Ю. М. Купеческая семья второй половины XIX - начала ХХ века. - Российская академия наук, Институт этнологии и антропологии РАН, Алтайский государственный университет, 1999. - С. 159.