Вышел трейлер файтинг-боевика "Джиу-джитсу" с Николасом Кейджем

На YouTube-канале IGN опубликован трейлер фильма "Джиу-джитсу" с Николасом Кейджем.

В синопсисе указано, что речь в картине пойдет о древнем ордене бойцов, которые противостоят злобной расе инопланетных захватчиков. Раз в несколько лет они прибывают на Землю, чтобы сразится с лучшими воинами - в рукопашных, поединках, естественно. Судя по ролику, получается эдакий Mortal Kombat на минималках.

В комментариях под видео уже шутят о том, что весь фильм начался с одной безумной идеи о драках с пришельцами в голове Кейджа.

Также в ленте снялись Ален Мусси ("Кикбоксер: Возмездие", "Кикбоксер возвращается"), Фрэнк Грилло ("Схватка", "Королевство"), Жужу Чан ("Убийцы Ву") и Тони Джаа ("Онг Бак"), а сценаристом и режиссером выступил Димитри Логофетис.

Премьера в "цифре" и кинотеатрах запланирована на 20 ноября.