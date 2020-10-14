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Вышел трейлер файтинг-боевика "Джиу-джитсу" с Николасом Кейджем

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    14.10.2020, 15:21
Текст:   Богдан Бобров
Фото: youtube.com/ IGN Фото: youtube.com/ IGN
Фото: youtube.com/ IGN

На YouTube-канале IGN опубликован трейлер фильма "Джиу-джитсу" с Николасом Кейджем.

Фото: kinopoisk.ru
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В синопсисе указано, что речь в картине пойдет о древнем ордене бойцов, которые противостоят злобной расе инопланетных захватчиков. Раз в несколько лет они прибывают на Землю, чтобы сразится с лучшими воинами - в рукопашных, поединках, естественно. Судя по ролику, получается эдакий Mortal Kombat на минималках.

В комментариях под видео уже шутят о том, что весь фильм начался с одной безумной идеи о драках с пришельцами в голове Кейджа.

Также в ленте снялись Ален Мусси ("Кикбоксер: Возмездие", "Кикбоксер возвращается"), Фрэнк Грилло ("Схватка", "Королевство"), Жужу Чан ("Убийцы Ву") и Тони Джаа ("Онг Бак"), а сценаристом и режиссером выступил Димитри Логофетис.

Премьера в "цифре" и кинотеатрах запланирована на 20 ноября.

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