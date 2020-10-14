Вышел трейлер фильма о темных сторонах жизни Эдуарда Успенского

На YouTube-канале "Амурские волны" опубликован почти четырехминутный трейлер биографического фильма "Это Эдик" - посвященного сказочнику Эдуарду Успенскому и частично решенного в формате кукольной анимации.

На экране - для начала теплые слова коллег и восхваления, далее - негативные воспоминания о писателе. В частности, знающие автора рассказывают о его несказанной скупости и любви к сутяжничеству. Что, в целом, давно не секрет. Но осадок, как говорится, начинает оседать тут же. Немало слов про отца скажет и дочь Успенского.

Авторы - Роман Супер, известный нашумевшей документалкой про Децла, и Иван Проскуряков. Картина, на которую через краудфандинг удалось за три месяца собрать 1,7 миллиона рублей, идет два часа. Дата премьеры будет названа позже.

Эдуард Успенский умер 14 августа 2018 года от онкологического заболевания. Похоронен на Троекуровском кладбище Москвы.