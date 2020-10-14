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14 октября 2020 г.

Указ главы Республики Саха (Якутия) от 9 октября 2020 года № 1466 "О внесении изменения в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 1 июля 2020 г. № 1293 "О режиме повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 1 июля 2020 г. № 1293 "О режиме повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" изменение, изложив пункт 23 в следующей редакции:

"23. Обязать организации независимо от форм собственности еженедельно проводить генеральную и санитарную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств:

1) предприятиям оптовой и розничной торговли, общественного питания и сферы услуг:

помещений площадью свыше 400 кв.м - по понедельникам с 08.00 ч. до 12.00 ч. с закрытием объектов;

помещений площадью менее 400 кв.м - по воскресеньям с 08.00 ч. до 12.00 ч. с закрытием объектов;

2) иным организациям - каждое воскресенье.".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

3. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой информации.

Глава Республики Саха (Якутия) А.Николаев



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