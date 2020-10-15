Указ губернатора Архангельской области от 15 октября 2020 года № 144-у "О внесении изменений в указ Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у"

В соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 4.1 и статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", статьей 6 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", статьей 16 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", пунктами 24 и 25 Положения о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794, статьей 5 областного закона от 20 сентября 2005 года № 85-5-ОЗ "О компетенции органов государственной власти Архангельской области, органов местного самоуправления и организаций в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны", пунктами 30 и 31 Положения об Архангельской территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 16 июня 2015 года № 226-пп, в целях минимизации последствий от возможных чрезвычайных ситуаций, а также принятия дополнительных мер по защите населения и территорий Архангельской области от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) постановляю:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в указ Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у "О введении на территории Архангельской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Архангельской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах по противодействию распространению на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)".

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Архангельской области А.В.Цыбульский





Утверждены указом Губернатора Архангельской области от 15 октября 2020 г. № 144-у

Изменения, которые вносятся в указ Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у

1. Пункт 1 дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания: "Граждане, организации и индивидуальные предприниматели, должностные лица за неисполнение правил поведения, установленных настоящим указом и обязательных для исполнения, а также ограничительных мер, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, установленных настоящим указом, несут ответственность, предусмотренную статьями 6.3 и 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а также иную ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.".

2. Дополнить новыми пунктами 2 - 21.5 следующего содержания:

"2. Гражданам в возрасте старше 65 лет, а также гражданам, имеющим заболевания эндокринной системы (инсулинозависимый сахарный диабет), органов дыхания, системы кровообращения, мочеполовой системы (хроническая болезнь почек 3-5 стадии), а также трансплантированные органы и ткани, злокачественные новообразования любой локации, беременным женщинам, не осуществляющим трудовую деятельность или деятельность по гражданско-правовому договору, соблюдать режим изоляции.

21. Рекомендовать гражданам в возрасте старше 65 лет, а также гражданам, имеющим заболевания эндокринной системы (инсулинозависимый сахарный диабет), органов дыхания, системы кровообращения, мочеполовой системы (хроническая болезнь почек 3-5 стадии), а также трансплантированные органы и ткани, злокачественные новообразования любой локации, беременным женщинам, осуществляющим трудовую деятельность или деятельность по гражданско-правовому договору, за исключением граждан, указанных в пункте 21.1 настоящего указа, соблюдать режим изоляции.

21.1. Пункт 21 настоящего указа не распространяется:

1) на медицинских работников;

2) на работников организаций, чье нахождение на рабочем месте по решению работодателя является важным для обеспечения деятельности указанных организаций.

21.2. Рекомендовать работодателям в отношении лиц, указанных в пункте 21 настоящего указа:

1) максимально использовать возможности осуществления работниками трудовых обязанностей вне их рабочих мест (дистанционная трудовая деятельность);

2) в случае невозможности осуществления трудовых обязанностей вне их рабочих мест (дистанционная трудовая деятельность) предоставить указанным работникам ежегодный оплачиваемый отпуск, отпуск без сохранения заработной платы и иное в соответствии с трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации.

21.3. Граждане в возрасте 65 лет и старше, за исключением граждан, указанных в пункте 21.1 настоящего указа, осуществляющие трудовую деятельность, при соблюдении режима изоляции вправе оформить листки нетрудоспособности в соответствии с Временными правилами оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 1 апреля 2020 года № 402 (далее - Временные правила).

21.4. В целях применения пункта 2(1) и абзаца шестого пункта 8 Временных правил установить следующие периоды действия ограничительных мер, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в части необходимости соблюдения режима изоляции лицами в возрасте 65 лет и старше, указанными в пункте 21.3 настоящего указа:

1) с 19 октября до 1 ноября 2020 года включительно;

2) с 2 ноября по 15 ноября 2020 года включительно.

21.5. Режим изоляции, предусмотренный пунктами 2 и 21 настоящего указа, обеспечивается по месту проживания граждан либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах, за исключением следующих случаев:

1) обращения за медицинской помощью, в том числе прохождения иммунизации против гриппа;

2) следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг;

3) выноса твердых коммунальных отходов до ближайшего места накопления отходов, набора воды в водонапорных колонках, колодцах, колки дров и их сбора, следования до гаража (погреба) в целях забора пищевых продуктов, а также выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания);

4) участия в погребении близких родственников;

5) следования к месту ведения садоводства и огородничества, в садовые дома, иные загородные дома;

6) посещения государственных и муниципальных организаций в связи с необходимостью исполнения обязанностей или реализации прав, установленных федеральными законами, которые невозможно исполнить или реализовать дистанционно, в том числе в электронной форме;

7) иной прямой угрозы жизни, здоровью и причинения вреда имуществу.".

3. Пункт 22 изложить в следующей редакции:

"22. Рекомендовать организациям и индивидуальным предпринимателям, работодателям максимально использовать возможности осуществления обязанностей работниками (исполнителями по гражданско-правовым договорам) вне их рабочих мест (дистанционная трудовая деятельность), мест оказания услуг, выполнения работ в месте нахождения организации.".

4. Абзац первый пункта 23 изложить в следующей редакции:

"23. Гражданам, проживающим и (или) временно находящимся на территории Архангельской области, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы):".

5. В подпунктах 1 и 3 пункта 23.1 слова "в случаях, предусмотренных подпунктом 1 пункта 23 настоящего указа," исключить.

6. В подпунктах 1 и 3 пункта 23.2 слова "в случаях, предусмотренных подпунктом 2 пункта 23 настоящего указа," исключить.

7. В подпункте 1 пункта 24 слова "пунктами 23, 5 и 6 настоящего указа" заменить словами "настоящим указом".

8. В пункте 5:

1) подпункт 2 изложить в следующей редакции:

"2) с 16 октября 2020 года предприятия общественного питания осуществляют деятельность:

а) в период с 6.00 часов до 23.00 часов, за исключением обслуживания на вынос, а также доставки заказов;

б) исключая организацию, проведение и обслуживание торжественных мероприятий (банкетов), поминок, в том числе по заказам, а также любых иных массовых мероприятий в объектах общественного питания;

в) исключая процесс курения кальянов, функционирование дискотек, проведение тематических вечеринок, функционирование караоке, танцевальных площадок, детских игровых комнат и площадок, скопление людей (в развлекательных, танцевальных зонах) в объектах общественного питания;

г) при условии обязательного соблюдения Методических рекомендаций "МР 3.1/2.3.6.0190-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.3.6. Предприятия общественного питания. Рекомендации по организации работы предприятий общественного питания в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. Методические рекомендации", утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2020 года;";

2) в подпункте 4:

а) дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:

"с 16 октября 2020 года в период с 10.00 часов до 23.00 часов;";

б) абзацы третий - седьмой считать соответственно абзацами четвертым -восьмым.

9. Дополнить новым пунктом 391 следующего содержания:

"391. Установить, что главы муниципальных образований несут персональную ответственность за выполнение органами местного самоуправления соответствующего муниципального образования настоящего указа."







