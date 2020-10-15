Новости

Курс доллара второй раз с начала торгов преодолел отметку в 78 рублей 12:04
Конструкция нового моста участка МЦД-4 установлена через Москву-реку 12:00
Число закрытых из-за COVID-19 школ в стране увеличилось до 115 11:58
ВВС Германии провели тайные учения на случай ядерной войны 11:56
К 10-летию отряда "ЛизаАлерт" выйдет новая серия проекта "Найден_жив" 11:55
Лукашенко: Ситуация в Беларуси осложнена извне 11:54
Умер автор песен Боярского и Караченцова, певец и актер Дмитрий Данин 11:45
Социальные работники рассказали о необычных заявках на горячую линию 11:40
Главу сибирского прииска заподозрили в незаконном обороте драгметаллов 11:37
На Камчатке открыли мемориал погибшим в борьбе с COVID-19 врачам 11:36
Объявлена дата выхода анимационного фильма Disney и Pixar "Душа" 11:25
Toyota Fortuner получил более мощный дизельный мотор. Названы цены 11:24
В Москве число новых случаев COVID-19 за неделю выросло на 29% 11:20
В Шотландии зафиксирована рекордная поддержка независимости от Британии 11:20
Стали известны характеристики новой американской гиперзвуковой ракеты 11:17
Экипаж на МКС обнаружил возможное место утечки воздуха 11:13
На Большом Каменном мосту приступили к укладке асфальта и обустройству тротуаров 11:07
Новый истребитель Су-30СМ попали на видео в Казахстане 11:03
Хоакин Феникс сыграет Наполеона в фильме Ридли Скотта 10:59
Умер оператор фильмов Скорсезе Кент Л. Уэйнкфорд 10:48
Сериал "Декстер" реанимируют 10:38
В Карелии проверят источники загрязнения акватории Ведлозера 10:33
Крокодил Гена не будет говорить голосом Димы Билана в новом "Чебурашке" 10:26
В Подмосковье мужчина убил школьницу в парке 10:02
Власти Москвы научат камеры лучше фиксировать нарушение самоизоляции 09:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Программа льготной ипотеки будет продлена до июля 2021 года
Программа льготной ипотеки будет продлена до июля 2021 года
Зачем сегодня строят небоскребы
Зачем сегодня строят небоскребы
Собянин рассказал о работе московских школ после каникул
Собянин рассказал о работе московских школ после каникул
15.10.2020 11:58
Рубрика: Общество

Число закрытых из-за COVID-19 школ в стране увеличилось до 115

Текст: Ксения Колесникова
Фото: Донат Сорокин/ТАСС Фото: Донат Сорокин/ТАСС
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Министерство просвещения опубликовало последние данные о работе школ в условиях эпидемиологической ситуации.

Фото: iStock
Фальков: Минобрнауки пока не планирует переводить вузы на "дистанционку"

Так, на карантин по COVID-19 закрыты 0,29% от всех школ страны (а их около 40 тысяч, - прим. "РГ").

Всего карантинные меры в связи с распространением коронавируса сохраняются в 115 школах в 41 регионе РФ. Для сравнения, ранее были опубликованы данные о том, что закрыты только 103 школы в 36 регионах. Но 14 октября на карантин по COVID-19 закрылись еще 18 школ. А шесть - снова открылись и начали нормальную работу.

Если считать по количеству закрытых классов, то эта цифра сегодня - на уровне 0,86% от всех по стране.

- Мы каждый день видим школы, которые выходят из карантина. Видим школы, которые закрываются на карантин. Это стабильное число, мы видим управляемую ситуацию, - рассказал в эфире Первого канала первый заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко.

Напомним, ранее Министерство просвещения сообщило, что "речи о массовом переходе школ на дистанционное обучение не идет". Есть решения отдельных регионов по плановому переносу каникул, есть школы, которые закрылись на карантин, отменили занятия в зданиях и перевели учащихся на домашнее обучение с дистанционными технологиями. Но "никаких планов по введению дистанционного обучения в школах на постоянной основе не обсуждается и не рассматривается".

Общество Образование Правительство Минпросвещения Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Мишустин ускорил выдачу жилищных сертификатов при переезде с Крайнего Севера
В России зарегистрировали вторую вакцину от коронавируса
Глава Минпромторга: Пока нет необходимости закрывать кафе и магазины
В Венесуэле начались испытания российской вакцины "Спутник V"
Экипаж на МКС обнаружил возможное место утечки воздуха
С какими баллами ЕГЭ возьмут в педвузы
Эпидемиолог рассказал, может ли коронавирус внезапно исчезнуть