Число закрытых из-за COVID-19 школ в стране увеличилось до 115

Министерство просвещения опубликовало последние данные о работе школ в условиях эпидемиологической ситуации.

Так, на карантин по COVID-19 закрыты 0,29% от всех школ страны (а их около 40 тысяч, - прим. "РГ").

Всего карантинные меры в связи с распространением коронавируса сохраняются в 115 школах в 41 регионе РФ. Для сравнения, ранее были опубликованы данные о том, что закрыты только 103 школы в 36 регионах. Но 14 октября на карантин по COVID-19 закрылись еще 18 школ. А шесть - снова открылись и начали нормальную работу.

Если считать по количеству закрытых классов, то эта цифра сегодня - на уровне 0,86% от всех по стране.

- Мы каждый день видим школы, которые выходят из карантина. Видим школы, которые закрываются на карантин. Это стабильное число, мы видим управляемую ситуацию, - рассказал в эфире Первого канала первый заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко.

Напомним, ранее Министерство просвещения сообщило, что "речи о массовом переходе школ на дистанционное обучение не идет". Есть решения отдельных регионов по плановому переносу каникул, есть школы, которые закрылись на карантин, отменили занятия в зданиях и перевели учащихся на домашнее обучение с дистанционными технологиями. Но "никаких планов по введению дистанционного обучения в школах на постоянной основе не обсуждается и не рассматривается".