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15.10.2020,  
09:56
Текст:  Михаил Русин

Германию заподозрили в тайной подготовке к ядерной войне

Германия тайно готовится к ядерной войне. Об этом свидетельствуют специфические учения немецких военных. На них проводилась подготовка к боевым действиям с применением ядерного оружия.
Фото: United States Goverment/ Wikimedia.org Фото: United States Goverment/ Wikimedia.org
Фото: United States Goverment/ Wikimedia.org

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Bild, маневры имели обозначение "Стойкий полдень". Их проводили в земле Северный Рейн - Вестфалия на авиабазе Нерфених.

Фото: U.S.Air Force/Wikimedia.org
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Также сообщается, что в учениях принимали участие не только самолеты немецких ВВС, но и другие военные из блока НАТО.

Главной целью "Стойкого полдня" названа отработка ударов атомными бомбами для обороны Германии. В маневрах использовались истребители-бомбардировщики, которые могут применяться в качестве платформ для доставки ядерного оружия.

Необходимость подобных учений автор публикации объясняет возросшей опасностью начала ядерной войны за последние тридцать лет. Это связано с выходом США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

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учения
Фото: AlfvanBeem/wikimedia.org
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