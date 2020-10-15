Германию заподозрили в тайной подготовке к ядерной войне

Германия тайно готовится к ядерной войне. Об этом свидетельствуют специфические учения немецких военных. На них проводилась подготовка к боевым действиям с применением ядерного оружия.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Bild, маневры имели обозначение "Стойкий полдень". Их проводили в земле Северный Рейн - Вестфалия на авиабазе Нерфених.

Также сообщается, что в учениях принимали участие не только самолеты немецких ВВС, но и другие военные из блока НАТО.

Главной целью "Стойкого полдня" названа отработка ударов атомными бомбами для обороны Германии. В маневрах использовались истребители-бомбардировщики, которые могут применяться в качестве платформ для доставки ядерного оружия.

Необходимость подобных учений автор публикации объясняет возросшей опасностью начала ядерной войны за последние тридцать лет. Это связано с выходом США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.