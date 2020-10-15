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15 октября 2020 г.

Постановление губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 15 октября 2020 года № 139 "О критериях отнесения лиц к категории пострадавших от последствий распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в целях организации их профессионального обучения и дополнительного профессионального образования"

Дата подписания 15 октября 2020 г.
Опубликован 15 октября 2020 г.
Вступает в силу 15 октября 2020 г.

Во исполнение программы организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц, пострадавших от последствий распространения новой коронавирусной инфекции, утвержденной 17 августа 2020 года исполняющим обязанности Министра просвещения Российской Федерации, исполняющим обязанности руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, исполняющим обязанности руководителя Федеральной службы по труду и занятости (далее - Программа), в соответствии с законами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 19 ноября 2001 года № 75-оз "О Губернаторе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", от 25 февраля 2003 года № 14-оз "О нормативных правовых актах Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", учитывая решение Общественного совета при Департаменте образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (протокол заседания от 22 сентября 2020 года), в целях организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц, пострадавших от последствий распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, постановляю:

1. Утвердить прилагаемые критерии отнесения лиц к категории пострадавших от последствий распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в целях организации их профессионального обучения и дополнительного профессионального образования.

2. Определить Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры ответственным за реализацию Программы в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Н.В.Комарова


Приложение к постановлению Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 15 октября 2020 года № 139

Критерии отнесения лиц к категории пострадавших от последствий распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в целях организации их профессионального обучения и дополнительного профессионального образования

1. Незанятые трудоспособные граждане, ищущие работу, относятся к категории пострадавших от последствий распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (далее - автономный округ) в случае их соответствия следующим критериям:

1.1. Наличие гражданства Российской Федерации.

1.2. Наличие регистрации в органах службы занятости населения в целях поиска подходящей работы или в качестве безработного не ранее 18 марта 2020 года.

2. Выпускники образовательных организаций относятся к категории пострадавших от последствий распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в автономном округе в случае их соответствия следующим критериям:

2.1. Наличие гражданства Российской Федерации.

2.2. Завершение обучения и получение документа об образовании по программам высшего образования, среднего профессионального образования, среднего общего образования в 2020 году или в 2019 году, при условии прохождения службы в рядах вооруженных сил Российской Федерации и демобилизации в 2020 году.

3. Граждане, находящиеся под риском увольнения, относятся к категории пострадавших от последствий распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в автономном округе в случае их соответствия следующим критериям:

3.1. Наличие гражданства Российской Федерации.

3.2. Наличие письменного уведомления от работодателя, полученного не ранее 18 марта 2020 года, в связи с ликвидацией организации либо прекращением деятельности индивидуального предпринимателя, банкротством, сокращением численности и штата работников, приостановлением деятельности организации или индивидуального предпринимателя, переходом организации или индивидуального предпринимателя на неполный (сокращенный) рабочий день.



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