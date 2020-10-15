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Рубрика: Экономика

Какие новые возможности получат пользователи Zoom

Текст: Иван Черноусов
Компания Zoom провела онлайн-конференцию Zoomtopia, где представила множество новых возможностей сервиса. Теперь пользователи смогут создавать платные видеоконференции, звонки будут защищены шифрованием, а еще появятся приложения прямо внутри Zoom.
Фото: iStock

Сервис по проведению платных видеоконференций получил название OnZoom и позволяет пользователям проводить онлайн-мероприятия с количеством участников до 100 или 1000 человек. Оплачивать билеты можно будет как картой, так и через сервис PayPal, а в будущем компания планирует добавить и другие варианты оплаты.

Фото: iStock
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Планируется, что на сайте сервиса будут появляться анонсы платных трансляций, которые будут проходить в OnZoom. В настоящий момент создавать такие ивенты смогут только платные подписчики Zoom из США, но начиная с 2021 года компания планирует запустить OnZoom по всему миру. В компании планируют, что в OnZoom можно будет размещать совершенно разные мероприятия - начиная от курсов по кулинарии и заканчивая выступлениями спикеров по различным тематикам.

Также компания показала новую функцию Zapps. Благодаря ней сторонние приложения смогут интегрироваться в Zoom. Например, если пользователь во время общения по видеосвязи через Zoom переписывается в мессенджере и обменивается файлами с другими людьми, то теперь ему не придется переключаться между приложениями - все они доступны непосредственно в Zoom.

"Zapps следует воспринимать как магазин приложений, которые нужны вам больше всего - для встреч в Zoom, чата, вебинара, телефонного звонка и даже списка контактов", - рассказали в компании.

Пока свои приложения для Zoom согласились предоставить 35 сервисов, однако со временем их список будет расширяться - например, уже сейчас пользователям доступно облачное хранилище Dropbox, работа с документами в Google Docs и популярный в США мессенджер Slack.

Фото: Microsoft
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Кроме того, в сервисе наконец-то появится функция сквозного шифрования звонков. Ее развертывание в тестовом режиме произойдет уже на следующей неделе. При этом на начальном этапе разработчики планируют собирать отзывы пользователей, а сам процесс тестирования будет проходить в три этапа. Как только завершится последний из них, сквозное шифрование станет доступно более широкому кругу пользователей Zoom.

Сквозное шифрование - это когда сообщения шифруются на вашем устройстве и расшифровываются только на устройстве вашего собеседника (по-английски это называется end-to-end, что можно перевести на русский как "из конца в конец"). То есть весь путь от отправителя до получателя сообщение преодолевает в зашифрованном виде, поэтому его никто не может прочитать, кроме вашего собеседника - такое определение этому термину дает "Лаборатория Касперского".

Кроме того, данные могут передаваться и в открытом виде - когда сообщение или звонок никак не шифруется. Например, именно так происходит в SMS. Также существует транспортное шифрование - когда сообщения шифруются у отправителя, доставляются на сервер, там расшифровываются, вновь шифруются и доставляются получателю.

"Сквозное шифрование - еще один шаг к тому, чтобы сделать Zoom самой безопасной коммуникационной платформой в мире",- считает генеральный директор Zoom Эрик Юань.

Фото: Яндекс
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Как отмечают в компании, Zoom не имеет доступа к ключам шифрования, которые необходимы для дешифровки видеочатов. Все необходимые для расшифровки ключи хранятся на устройствах пользователей, а не на сервере компании. Если соединение защищено сквозным шифрованием, то в левом верхнем углу появится значок щита.

"Новые платные фишки Zoom обязательно взлетят, - резюмирует Эльдар Муртазин, аналитик Mobile Research Group. - Поскольку любые платные услуги для такой большой аудитории как у них, будут пользоваться спросом. И монетизация даже части аудитории позволит компании обеспечить большую прибыль для компании".

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