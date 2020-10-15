Крокодил Гена не будет говорить голосом Димы Билана в новом "Чебурашке"

Популярный российский певец и актер Дима Билан не станет крокодилом Геной в полнометражном "Чебурашке".

Как пояснила "Кинократии" пресс-секретарь киностудии "Союзмультфильм" Марина Малыгина, размещенный артистом в его Instagram-аккаунте фрагмент с исполнением отрывка знаменитой песенки крокодила навел пользователей на ложные выводы.

В действительности Дима не работает над грядущей картиной, а лишь участвует в спецпроекте - речь идет об онлайн-концерте, дополнительная информация по которому будет сообщена позже.