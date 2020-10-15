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15 октября 2020 г.

Распоряжение губернатора Курской области от 13 октября 2020 года № 403-рг "О внесении изменения в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности"

Дата подписания 13 октября 2020 г.
Опубликован 15 октября 2020 г.

Документ является поправкой к

Распоряжение губернатора Курской области от 10 марта 2020 года № 60-рг "О введении режима повышенной готовности"

Во изменение распоряжения Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности":

Внести в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности" (в редакции распоряжений Губернатора Курской области от 18.03.2020 № 68-рг, от 20.03.2020 № 73-рг, от 24.03.2020 № 82-рг, от 25.03.2020 № 85-рг, от 27.03.2020 № 95-рг, от 29.03.2020 № 98-рг, от 30.03.2020 № 103-рг, от 03.04.2020 № 111-рг, от 05.04.2020 № 112-рг, от 06.04.2020 № 116-рг, от 07.04.2020 № 122-рг, от 15.04.2020 № 135-рг, от 17.04.2020 № 137-рг, от 20.04.2020 № 140-рг, от 21.04.2020 № 145-рг, от 22.04.2020 № 151-рг, от 29.04.2020 № 157-рг, от 30.04.2020 № 162-рг, от 30.04.2020 № 163-рг, от 06.05.2020 № 171-рг, от 08.05.2020 № 175-рг, от 12.05.2020 № 181-рг, от 13.05.2020 № 184-рг, от 18.05.2020 № 196-рг, от 29.05.2020 № 212-рг, от 29.05.2020 № 215-рг, от 05.06.2020 № 221-рг, от 08.06.2020 № 224-рг, от 11.06.2020 № 232-рг, от 19.06.2020 № 242-рг, от 26.06.2020 № 253-рг, от 03.07.2020 № 268-рг, от 10.07.2020 № 276-рг, от 17.07.2020 № 282-рг, от 21.07.2020 № 287-рг, от 24.07.2020 № 292-рг, от 28.07.2020 № 295-рг, от 31.07.2020 № 304-рг от 03.08.2020 № 306-рг, от 12.08.2020 № 318-рг, от 14.08.2020 № 322-рг, от 21.08.2020 № 329-рг, от 11.09.2020 № 361-рг, от 16.09.2020 № 368-рг) изменение, дополнив пункт 13 подпунктом 13.4 следующего содержания:

"13.4. Организации и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, в том числе реализующих товары, выполняющих работы, оказывающих услуги не допускать в используемые для осуществления их деятельности здания, строения, сооружения (помещения в них) граждан без средств индивидуальной защиты органов дыхания (повязок, масок, респираторов) и обеспечить контроль за их использованием гражданами (в том числе работниками).".

Губернатор Курской области Р.В.Старовойт



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