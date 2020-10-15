Названы актеры-рекордсмены по количеству и длительности секс-сцен

Неравнодушная американская исследователь Кэрри Уиттмер, имеющая, очевидно, прорву свободного времени, озаботилась вопросом, кто из актеров-мужчин реально сексуален. В том смысле, насколько часто и подолгу появляется тот или иной голливудский красавец на экранах в интимных сценах.

Плод ее несомненно титанического труда публикует The Ringer. И он действительно любопытен, так как содержит длинный ряд внезапностей.

Например ту, что чарт возглавляет всеобщий любимец Киану Ривз, у которого на пятьдесят взятых в расчет фильмов приходятся двенадцать картин со сценами интимного характера - общей протяженностью 568,92 секунды.

Дальше так:

2. Роберт Паттинсон - 410,95 секунды (8 фильмов из 22-х);

3. Джейк Джилленхол - 404,51 (10 / 33);

4. Брэд Питт - 392,07 (8 / 39);

5. Роберт Дауни-мл. - 337,14 (лишь 5 из 53-х);

6. Марк Уолберг - 320,26 (6 / 42);

7. Леонардо ДиКаприо - 260,62 (5 / 26);

8. Бен Аффлек - 184 секунды (6 / 40);

9. Том Круз - 176 (7 / 38);

10. Тимоти Шаламе - 162,33 (в каждом втором - 5 из 10-ти);

11. Брэдли Купер - 151,7 (6 / 26);

12. Крис Эванс - 135 (3 / 24);

13. Дензел Вашингтон - 128,46 (5 / 44);

14. Адам Сэндлер - 97 (4 / 35);

15. Крис Хемсворт - 88,23 (3 / 22);

16. Оскар Айзек - 69,3 (2 / 23);

17. Пол Радд - 68,48 секунды (4 / 37);

18. Идрис Эльба - 60,6 секунды (1 фильм из 26-ти);

19. Том Хэнкс - 50 секунд (1 фильм из 46-ти);

20. Вин Дизель - 45,66 секунды (4 / 22);

21. Мэтт Дэймон - 43,06 (4 / 43);

22. Уилл Смит - 36 (3 / 28);

23. Дуэйн Джонсон - 20 (1 фильм из 27-ми);

24. Майкл Б. Джордан - 14,93 секунды (1 / 8);

25. Том Харди - 13,1 (1 фильм из 24-х)

Замыкают перечень Джон Бойега, Адам Драйвер и Махершала Али, у которых пока нет ни одной секс-сцены.

Целиком этот вместительный материал, наполненный выводами, таблицами и экспертными рассуждениями, можно найти по ссылке. Очень познавательно!