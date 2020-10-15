Немецкий бизнес настраивается на неполитизированный диалог с РФ

Немецкий бизнес настраивается на конструктивный неполитизированный диалог с Россией. Об этом говорилось в ходе встречи первого заместителя председателя правительства РФ Андрея Белоусова с представителями немецкого бизнеса, проходившей в формате видеоконференции, сообщает пресс-служба правительства.

Российский вице-премьер рассказал немецким партнерам об экономических мерах правительства РФ, направленных на купирование последствий распространения новой коронавирусной инфекции. Он также сообщил о целях развития страны на период до 2030 года, работе по корректировке национальных проектов, и проинформировал о новых возможностях, открывающихся в этой связи для иностранных инвесторов.

Представители немецкого бизнеса - руководителями крупнейших компаний, входящих в Восточный комитет германской экономики - подтвердили настрой на конструктивный неполитизированный диалог. В ходе встречи были определены ключевые области дальнейшего сотрудничества: поддержка и развитие инвестиционных проектов в России (прежде всего в высокотехнологичных отраслях); реализация совместных проектов, направленных на экспорт; развитие малых и средних предприятий; цифровизация; защита экологии; медицина и здравоохранение.

"По итогам встречи принято решение создать рабочую группу для поддержки реализации совместных инвестиционных проектов. С российской стороны данную работу будет курировать Минэкономразвития, с германской - Восточный комитет германской экономики", - говорится в сообщении.