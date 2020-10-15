Необычная САУ: NI назвал уникальной самоходную гаубицу "Гвоздика"

В прошлом году Нацгвардия США провела в штате Вирджиния учения, которые сочли "чрезвычайно необычными". Они включали стрельбу из 105-миллиметровой гаубицы М118 с борта десантного корабля. Таким образом войска хотели продемонстрировать, какую мобильную огневую поддержку можно оказывать во время выполнения задач в прибрежной зоне. Ранее ее осуществляли небольшие суда.

Однако для подобных целей у советской армии еще десятилетия назад появилась самоходная гаубица 2С1 "Гвоздика", созданная на шасси многоцелевого бронированного транспортера МТ-Лбу, на который установили 122-миллиметровое орудие.

- Особенно уникальным в этой гусеничной машине было то, что она не требовала особой подготовки для захода в воду. Перед началом движения в водоеме у гаубицы включается трюмный насос, в передней части корпуса поднимается водоотражательный щиток, над ведущими колесами и передними катками ставится кожух, а сзади опускаются отражатели воды. На все это уходит максимум 20 минут, а результат фактически сводится к схеме "въехал в воду и поплыл", - пишет обозреватель.

Максимальная скорость "Гвоздики" в воде составляет 4,5 километра в час. При этом по шоссе машина могла передвигаться со скоростью 60 километров в час, а по пересеченной местности - до 29 километров в час. Силовая установка состояла из дизельного двигателя мощностью 300 л.с. и механической трансмиссией.

Экипаж машины состоял из четырех человек - командира, водителя, наводчика и заряжающего.

Помимо стандартной противоосколочной защиты машина оснащалась системой защиты от поражающих факторов ядерного взрыва.

Основным вооружением является гаубица 2А31 - доработанная версия буксируемой пушки Д-30. Она позволяла использовать любые боеприпасы калибра 122 миллиметра: осколочные, осколочно-фугасные, кумулятивные, кассетные, дымовые и осветительные. Дальность стрельбы обычными снарядами достигала примерно 15 километров, а снарядами с ракетным ускорителем - до 22 километров.

В годы холодной войны "Гвоздику" экспортировали в страны Варшавского договора. В последние годы она остается на вооружении ряда стран, включая Украину, Беларусь и Индию. В России 2С1 перевели в резерв и используют, в основном, во время обучения артиллеристов. В войсковых подразделениях ее заменили на 152-миллиметровую гаубицу 2С19 "Мста".

- Разработанная в конце 1960-х годов советская гаубица-амфибия до сих пор остается наиболее необычным примером оружейной технологии. Она предложила решение проблемы, справиться с которой смогли не все страны, - заключил автор.