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15.10.2020,  
11:03
Текст:  Антон Валагин

Новый истребитель Су-30СМ попали на видео в Казахстане

В телерепортаже с учений ВВС Казахстана в кадр попал истребитель Су-30СМ, ранее не демонстрировавшийся публично. Речь о машине с бортовым номером "17 красный".

Фото: Raytheon Technologies
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До сих пор было известно о 12 самолетах этого типа, полученных Казахстаном в 2014-2018 годах. Они получили бортовые номера с "01 красный" по "12 красный" и базируются на 604-й авиабазе в Талды-Кургане. Там же, кстати, прошли учения, ставшие поводом для телерепортажа.

Новый самолет замечен в самом конце ролика, на отметке 9:36. Появление в ВВС Казахстана истребителя с таким номером позволяет предположить, что страна получила еще четыре Су-30СМ, им присвоены номера с 15 по 18. Поставка, вероятно, произошла летом или в начале осени 2020 года, пишет bmpd.

Всего по нескольким контрактам Астана заказала у Москвы 36 истребителей.

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