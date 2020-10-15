Новый истребитель Су-30СМ попали на видео в Казахстане

В телерепортаже с учений ВВС Казахстана в кадр попал истребитель Су-30СМ, ранее не демонстрировавшийся публично. Речь о машине с бортовым номером "17 красный".

До сих пор было известно о 12 самолетах этого типа, полученных Казахстаном в 2014-2018 годах. Они получили бортовые номера с "01 красный" по "12 красный" и базируются на 604-й авиабазе в Талды-Кургане. Там же, кстати, прошли учения, ставшие поводом для телерепортажа.

Новый самолет замечен в самом конце ролика, на отметке 9:36. Появление в ВВС Казахстана истребителя с таким номером позволяет предположить, что страна получила еще четыре Су-30СМ, им присвоены номера с 15 по 18. Поставка, вероятно, произошла летом или в начале осени 2020 года, пишет bmpd.

Всего по нескольким контрактам Астана заказала у Москвы 36 истребителей.