Распоряжение губернатора Омской области от 14 октября 2020 года № 122-р "О внесении изменения в распоряжение Губернатора Омской области от 17 марта 2020 года № 19-р"

В распоряжении Губернатора Омской области от 17 марта 2020 года № 19-р "О мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Омской области" подпункт 4 пункта 8 изложить в следующей редакции:

"4) рекомендовать ректору федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Омский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее - Университет) рассмотреть возможность:

- реализации образовательных программ для студентов и лиц, обучающихся в ординатуре Университета, с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий с 15 октября 2020 года;

- привлечения с 15 октября 2020 года студентов и лиц, обучающихся в ординатуре Университета, к работе медицинских организаций государственной системы здравоохранения Омской области, в том числе в рамках прохождения практической подготовки, направленной на их участие в осуществлении мероприятий по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), включая участие в оказании медицинской помощи;".

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области В.П.Бойко







