Распоряжение губернатора Омской области от 14 октября 2020 года № 122-р "О внесении изменения в распоряжение Губернатора Омской области от 17 марта 2020 года № 19-р"

Новости

Владимир Путин объявил благодарность российскому музыканту Юрию Лозе 16:42
Прокуроры заинтересовались гибелью сомов в Волгоградском водохранилище 16:38
Временный порядок ввоза в ДФО подержанных автомобилей могут продлить 16:33
Актрису Ольгу Тумайкину обворовала уборщица 16:28
В Челябинске скончалась ведущая актриса театра драмы Марина Аничкова 15:57
В Беларуси создан биочип для изучения функций головного мозга 15:54
Путин отметил обострение проблемы безработицы 14:52
Немецкий бизнес настраивается на неполитизированный диалог с РФ 14:45
Елизавета II впервые с начала пандемии посетила мероприятие вне резиденции 14:40
В Швейцарии хотят запретить сладости на кассе магазинов 14:34
Руководитель Кубанского казачьего хора стал Героем Труда 14:32
В Кремле назвали условие размещения миротворцев в Карабахе 14:28
Председателем Фонда защиты детей избран писатель Альберт Лиханов 14:19
В Кремле подтвердили приостановку финансовой помощи Киргизии 14:14
Гигантским месторождениям нефти в Югре предоставят налоговый вычет 14:03
Роспотребнадзор: Коронавирус не стал злее или опаснее 14:01
Попова рассказала о случаях COVID-19 среди офисных работников 13:49
В Минздраве назвали условие госпитализации при COVID-19 13:42
В Боливии завершилась предвыборная кампания 13:35
Минэкономики отмечает стабилизацию на валютном рынке 13:17
Парламент Киргизии обсудит отставку президента 16 октября 13:07
Кабмин выделит 1,2 млрд рублей на завершение строительства жилья в Приморье 13:04
Сбежавшего из РФ теннисиста Куэрри могут дисквалифицировать на 3 года 13:03
МИД РФ: Дальнейшее участие России в консультациях по MH17 не имеет смысла 12:58
Московские работодатели могут не сдавать отчеты по удаленке еженедельно 12:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
15 октября 2020 г.

Распоряжение губернатора Омской области от 14 октября 2020 года № 122-р "О внесении изменения в распоряжение Губернатора Омской области от 17 марта 2020 года № 19-р"

В распоряжении Губернатора Омской области от 17 марта 2020 года № 19-р "О мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Омской области" подпункт 4 пункта 8 изложить в следующей редакции:

"4) рекомендовать ректору федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Омский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее - Университет) рассмотреть возможность:

- реализации образовательных программ для студентов и лиц, обучающихся в ординатуре Университета, с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий с 15 октября 2020 года;

- привлечения с 15 октября 2020 года студентов и лиц, обучающихся в ординатуре Университета, к работе медицинских организаций государственной системы здравоохранения Омской области, в том числе в рамках прохождения практической подготовки, направленной на их участие в осуществлении мероприятий по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), включая участие в оказании медицинской помощи;".

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области В.П.Бойко



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией