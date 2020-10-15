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15.10.2020 14:52
Рубрика: Власть

Путин отметил обострение проблемы безработицы

Текст: Кира Латухина

Проблема безработицы в целом по России обостряется, и в Карачаево-Черкесской республике ее уровень достаточно высокий. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время видеоконференции с главой региона Рашидом Темрезовым.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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Владимир Путин отметил рост промышленного производства и сельского хозяйства в республике, хоть и меньшими темпами, чем в среднем по стране. "И в то же время достаточно высокий уровень безработицы", - сказал он. "Вы знаете эту проблему, особенно сейчас она обостряется в целом по стране", - подчеркнул президент и поинтересовался мнением собеседника о том, что можно и нужно сделать.

Темрезов ответил, что решение - в создании и развитии реального сектора, новых высокотехнологичных рабочих мест. "Это касается и промышленного производства, и сельского хозяйства", - уточнил он.

"У нас большой потенциал в сфере туризма, потому что развитие туризма - это такой большой мультипликатор для среднего и малого бизнеса", - также заявил докладчик. В целом, благодаря реализации ряда проектов к 2023 году будет создано свыше трех тысяч рабочих мест.

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