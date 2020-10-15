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15.10.2020,  
17:42
Текст:  Алексей Брусилов

Редкий советский огнемет ЛПО-50 замечен на вооружении армии Алжира

Разработанные в Советском Союзе в самом начале 50-х годов легкие пехотные огнеметы почти четверть века состояли на вооружении войск химической защиты.
Фото: Vasil Donchev/ youtube.com Фото: Vasil Donchev/ youtube.com
Фото: Vasil Donchev/ youtube.com

Известно, что их активно поставляли в страны Варшавского договора, а также различным союзникам СССР.

По современным меркам характеристики этого оружия не впечатляют, например, внушительный вес в 23 килограмма вряд обрадует кого-то из нынешних военнослужащих. При этом дальность применения сравнительно небольшая, в зависимости от типа применяемой огнесмеси она составляет от 20 до 70 метров.

Тем не менее, как говорят специалисты, такое оружие успешно использовалось для уничтожения живой силы и укреплений во время боевых действий в Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке.

В настоящее время в большинстве стран их убрали из частей, отправив на утилизацию.

Фото: youtube.com
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Модернизированные варианты "пятидесятого" остаются сейчас в армиях Китая и Северной Кореи. Например, воины КНА еще сравнительно недавно отрабатывали довольно-таки необычный способ применения - огнеметание из бойниц движущихся бронетранспортеров.

Также, как оказалось, какое-то количество ЛПО-50 имеется и в алжирской армии. Недавно один из работоспособных образцов засветился во время показа штатного вооружения в одном из мотопехотных соединений. Не исключено, что эти огнеметы будут задействованы на одном из предстоящих учений сухопутных войск.

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