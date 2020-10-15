На Урале изобрели прототип оптического сепаратора для сортировки отходов

В Свердловской области ученые и разработчики создали прототип оптического сепаратора для сортировки отходов. Это комплекс, который различает характеристики материалов и формирует их в группы вторсырья. Сейчас проходят его испытания для производства в промышленных масштабах.

Мусоросортировочные станции, которые оснастят такие сепараторы, уже спроектировали для Красноуфимска (на 100 тысяч тонн в год) и Первоуральска (на 200 тысяч тонн). Как говорит директор Института новых материалов и технологий УрФУ Олег Шешуков, комплекс автоматической сортировки для бытового мусора обеспечит безотходное производство.

- На сортировке мы отделим все ценные продукты для вторичного использования. Из них примерно 10 процентов твердых коммунальных отходов пойдут на создание техногрунта и горючего газа - для этого будет разработана отдельная установка, - пояснил он.

- К концу года мы готовы внедрить наш сепаратор в работу. Это устройство выглядит как конвейерная лента, где отходы самостоятельно сортируются на фракции, поступая на мусоросортировочные станции области, - добавляет участник разработки со стороны бизнеса Максим Рябков.

Его предприятие занимается также созданием оптической камеры для сепаратора, ведь различение оттенков цвета, типа и размера материалов на конвейере - ключевой принцип работы устройства. Их распознают оптические датчики. К слову, аналог производств на основе подобных сепараторов, как говорят эксперты, пока есть только за границей.

По словам Олега Шешукова, проект собираются реализовать на федеральные и областные средства. Большие надежды он возлагает на получение господдержки в конкурсе научно-образовательных центров, куда УрФУ внесет разработку. Напомним, межрегиональный НОЦ, появившийся на Урале в прошлом году, включает университеты и предприятия Свердловской, Курганской и Челябинской областей.